眾量級家寧爆「同遊男網紅」！Andy發聲了 海邊洩內心話
知名YouTuber「眾量級CROWD」由Andy老師以及家寧組成，兩人以情侶人設開創頻道，吸引大批粉絲喜愛，日前兩人頻傳分手，事後雙方也在環島影片中澄清。不過，近日家寧疑似與男網紅范成章出國共遊，讓分手疑雲再度掀起。對此，Andy本人也在個人IG上曝光心聲，表示「眼見不一定為憑，耳聽不一定為真。」
家寧日前在IG限時動態曬出與范成章一起的合照，並寫下「謝謝妳，讓我是我」等字句，讓粉絲再次關心起她的感情，甚至讓分手疑雲再度掀起。其中就有網友留言詢問家寧感情狀態，家寧以一句話破除謠言，表示「我們還在一起的呦。」還附上3顆愛心，證實兩人感情依舊穩定。
除了家寧以外，Andy稍早在IG限時動態，附上一部他獨自搭著船，吹著海風的影片，畫面中的Andy對著鏡頭露出無奈的表情，在影片中寫道「眼見不一定為憑，耳聽不一定為真。」內文更引用王琳凱《拜託了世界》的歌詞「拜託了世界，我不想活得太複雜。」雖然影片未多加敘述和解釋是否與近日傳言有關，仍引發外界關注。
事實上，Andy針對分手傳言曾在影片中解釋，表示許多人因「在街頭唱歌」的那部影片，猜測兩人已經分開，「但我現在統一跟大家講，我講的，我本人講的」、「我們倆感情狀況沒有分開！反而更甜蜜我覺得，我們是在一起的！不要再問了，就這樣子，ok」。（編輯：陳雅雲）