冷氣壞了！他住西曬房熱爆 內行「1招」秒降溫：涼超快
夏天悄悄到來，各地高溫都逐漸飆升，不少人家中早已開冷氣消暑，不過一名網友房間內的冷氣卻不幸壞掉，維修至少得等1週，偏偏又處在西曬房，對此感到相當困擾，貼文曝光後，網友們紛紛留言替原PO想解決辦法，不少達人建議他可以利用冰塊搭配電扇讓空間降溫。
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「冷氣炸了室內外溫差太大怎解？」為題，表示家裡冷氣突然壞掉，要叫零件來修，至少得等1週，不過他的房間是西曬房，從一樓往上走可以很明顯感受到溫度直線飆升，一量發現房內溫度33.5度、室外27.5度，因此困擾求助：「短期內要怎麼改善，排風扇有用？」
貼文一出，網友紛紛留言，「去買比較小台電風扇，卡在窗戶就可以當排風扇了」、「排風扇有用，但台灣太熱了」、「痱子粉解決，教召一個禮拜的概念」、「西曬拉遮光網擋住屋外光線滿有用的」、「不然就拉黑網，竹窗簾擋西曬吧」。
不過，多數網友建議可以靠冰來降溫，「寶特瓶裝水冷凍，結冰後拿毛巾包起來放置」、「工業電扇吹冰塊」、「弄密閉小區域放冰塊，貓躲那邊就好了」、「買一大桶冰放室內吹電風扇，涼很快」、「去買水枕頭、水床、水枕頭冰冰箱」。（編輯：賴禹妡）