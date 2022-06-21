台灣AV女優薪水低？她曝「這條件」1部狂領20萬：最頂級
日本AV產業發展蓬勃，而台灣本土則是近年才逐漸起步，因此有不少人認為，台灣AV女優的薪水相當少，對此「台灣第一女優」吳夢夢則揭曉，台灣女優的分級制度共有5階級，若是有達到最高等級的分數，就算是最頂的A級女優，一部片酬約在12萬至20萬，並非外界所想的低薪。
根據吳夢夢於Youtube頻道《思春社》，分享台灣AV女優的等級制度，有不少片商使用A、B、C、D、E五階級區分，主要以顏值、身材、表達能力、聲線狀態、皮膚狀態，各10分滿分50分來分級，總分達到45至50分才可以歸為最高等級A。至於各級女優的單部片酬為，C級6萬到9萬；B級9萬到12萬；A級12萬到20萬台幣。
吳夢夢提到，A級女優的皮膚狀態一定要好，且五項評判標準都要拿到4分以上，才有可能成為頂級女優，或者總體看起來比較有特色，例如可愛、性感、漂亮，且身材基本會是身高減體重110，或者是115以上，才會獲得高分。
至於怎麼自我評斷，可以拿自己的照片問朋友，或者也可以傳照片給吳夢夢鑑定，但她也表示每一間片商的分級都不太一樣，環肥燕瘦各有所愛！且台灣該產業仍在起步中，因此現在敢拍、敢露就有機會可以踏入該行業。（編輯：鍾怡婷）