國小兒作業「兩行神造句」爆紅！爸一看臉綠：老師別誤會
「奉勸在社團裡的各位爸爸們～孩子的作業本要偶爾關切一下嘿…不然你都不知道老師可能會看到什麼？」一名網友近日在臉書上分享孩子的作業簿，只見上頭有兩道造句題，而孩子的回答讓爸媽看完差點吐血，貼文曝光後立即吸引5000名網友朝聖，紛紛笑瘋留言：「求爸爸心裡陰影面積！」
該名網友今（21）日在臉書「爆怨公社」中貼出照片，只見中孩子的作業簿上有兩道造句題，第一題為「佇立」，孩子在下方接著寫「爸爸過世了，媽媽常佇立在爸爸的房間裡」，第二題「雖然⋯卻⋯」，孩子回答「雖然爸爸不在了，媽媽卻還是很愛爸爸」，這讓原PO哭笑不得直呼：「孩子…你爸還在…他每晚都睡在你老木旁邊…老師請別誤會！」
貼文才剛貼出3小時，立即吸引5000人按讚，網友們紛紛笑瘋留言，「求爸爸心裡陰影面積」、「老爸在後面很火」、「仇結大了」、「這肯定是爸爸的上輩子仇人」、「小孩超前部署」、「到底奪想換新爸爸」、「親爹被迫去世」、「老師該不會有在聯絡簿寫請節哀吧」、「家裡財產應該不少」、「好在不是隔壁王叔叔常佇立在門外等爸爸去上班」、「本來以為是單親家庭的溫馨故事…結果是爸爸被小孩遺棄了XD」、「孩子，你可能要佇立在牆邊很久喔」。
另外，也有家長們表示，「這個要好好栽培啊！第二題跟第三題的造句還有連貫，表示小朋友思路清晰，可能是屁股癢了些而已」、「很連貫的第2跟第3題欸」、「發現爸媽經常成為孩子作業中的事主」、「爸媽永遠是孩子造句最優先使用的犧牲品」。（編輯：賴禹妡）