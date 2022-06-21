台大畢業卻被打槍！網愣「為何不錄取他們」 殘酷理由曝
大學所選擇的科系對個人職涯規劃有著一定的關係，也對未來人生發展有所影響，其中許多成績優良的好學生，都希望能錄取考上台灣大學等名校，為自己的未來鋪好路。不過，就有網友表示看過許多台大畢業生哭訴找工作不順利，因而好奇詢問「企業真的會因台大學生太優秀不錄取？」而引來行家點破殘酷理由。
原PO於PTT八卦板上發文，表示在網路上看到許多台大生找工作碰壁，「而且是台大理工生！」讓他不解詢問「令人疑惑的是，台大生通常是學生中最優秀的一群，新鮮人不選他們選誰？到底用啥標準在收人？」
貼文曝光後，其中就有行家點出「怕到職不久就離職」是最大因素，「半年不到就跑掉，很麻煩的」、「因為真的會跑阿！請人來做沒多久就跳了，人資還要重找重面試重新online，很麻煩」、「因為過兩年練完功就跑了」、「會，因為待不久就會跳槽」。
另外，也有人認為「主管怕無法帶領」和「薪資」都是問題，「不是公司不錄取，是看履歷的主管不夠強，不敢用」、「小廟請不起大佛啊」、「主要還是錢跟未來規劃」、「7萬以下台大真的會跑」；但也有人緩頰，坦言「每個企業都有自己的用人政策」、「遇過台大的很好相處」。（編輯：陳雅雲）