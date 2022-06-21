手機觸控壞掉變垃圾？內行反揭「意外用途」：丟掉太傻了
現今社會，人手一支智慧型手機已成為常態，不過隨著配件越來愈越精密，維修金額也水漲船高，若最後損毀過大就丟棄，難免感到有些遺憾，有網友就分享，他舊手機的螢幕燒壞，導致觸控功能完全失效，但捨不得報廢，於是詢問網友是否有其餘功能，話題引發討論。
原PO在「PTT－Mobilecomm」發文提及，自己的前一支手機因為核心處理器過熱太嚴重，導致螢幕嚴重燒壞，就算後續有拿去維修、換了2、3塊新螢幕也無法根除問題，而在換過新手機後，曾嘗試將舊機重啟，但觸控仍毫無反應，就算其他功能正常，用處也有限。
對此狀況，原PO無奈詢問「想問這樣的手機是否有其他的用處？還是真的只能舊機回收賺50元了？無法觸控的手機有啥剩餘價值？」
問題拋出後，內行網友也紛紛給予建議「我有一台觸控壞掉的手機當監視器」、「監視器、報時、網路分享器」、「本身不會DIY的話，它就是電子垃圾的存在，拿去回收吧」、「把熱點打開後當網路分享器」、「可以當監視器啊，不會到完全沒用啦」、「搭配droid cam（能把Android手機變成電腦視訊鏡頭的APP）玩看看，遠距教學或會議有機會用上」。（編輯：張志浩）