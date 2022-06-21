求職季來了！你「面試成功」指數多高？神準心測一秒解答

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B、寶藏圖
C、漂流瓶
D、指南針
【選好看答案】
A、航海船
成功機率120％
自信滿分游刃有馀
選到這張牌，要先恭喜你了，你的面試絕對能成功！這得歸功於你的自信與從容不迫，就算心裡再緊張，表面上你仍是胸有成竹、不怯場，自然能吸引到面試官的好感。加上你很積極努力，會提前做好功課，把公司、專業的背景展望、面試官容易問到的問題等都理解透徹，如此更能增加你的底氣，讓你更有信心。這樣展現自信魅力、專業能力也夠的你，面試自然能順利過關。
B、寶藏圖
成功機率85％
運氣加成積極加分
選到這張牌，代表你的運氣還不錯，人格魅力也非常強，是屬於面試時很容易能博得面試官好感的類型，因此如果是面試與過去工作相關的職位，很容易就能成功。只要你能再更積極準備，展現你對這份工作的了解，與非此工作、專業不可的企圖心，面試要過關絕對沒問題。
C、漂流瓶
成功機率15％
太過緊張答非所問
選到這張牌，代表你還要再更努力練習。你是個很容易緊張的人，特別是考試、面試時更是腦筋一片空白，完全無法好好表達自己。老師要建議你，要再更了解自己的優勢，與面試公司、專業的背景，與面試容易被問到的問題，熟悉透徹了，心裡自然更有底氣。另外可自己模擬面試，像是對著鏡子裡的自己練習，或是請家人朋友扮演面試官等，都能幫助你更熟悉。只要克服緊張，面試一定可以如願通過！
D、指南針
成功機率59％
企圖不夠仍在迷茫
選到這張牌，代表你對於目前工作、未來要做什麼其實還非常茫然，就算有面試、工作了，你也不確定自己到底適不適合，也不知道要在這個職位待多久。老師要建議你，若是對未來感到茫然，可以在閒暇時報名課程、或嘗試兼職，多學多做，接觸的新機會多了，就能真正找到自己的興趣，尋得人生新方向。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。