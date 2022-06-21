台大正妹放棄微軟「千萬年薪」！回母校拿6萬：不會後悔
是你會怎麼選呢？陳縕儂畢業於台大資工系，後於美國微軟做年薪約450萬台幣的博士研究工作，又因進階成為正職研究員，薪水再次翻倍，達到近千萬年薪水準，但她毅然決然離職返回台灣，進入母校擔任助理教授，依體制月薪僅有6萬元，與微軟薪資天差地別，可她認為「到台大母校教書一直是我的目標，有機會，當然要回來」。
台大資工系副教授陳縕儂，於104分享自己堅持夢想的故事。她是台大資工系目前最年輕的老師，當年從台大資工系、資工所畢業，在美國攻讀博士後入職微軟，拿著近千萬元的年薪，周遭朋友也都在4大網路企業工作（Facebook、Amazon、Netflix、Google）。
可陳縕儂對教學和研究充滿熱情，在美國攻讀博士時，便決心有機會就要回台教書，於是當母校台大與之聯繫時，即便助理教授月薪僅有6萬，她仍不顧朋友勸阻返台，「 我從美國微軟離職回來台灣，周遭的人一直問我：『妳確定？！』到台大母校教書一直是我的目標，有機會，當然要回來。就像我研究AI，當時也很冷門，只要有guts去做自己喜歡的事，不在乎別人眼光，才能讓自己有機會變得與眾不同。」
她也分析，若在美國教書，教授需一手包辦找資金、博士生的生活費、學費等支出，台灣的研究環境反而相對友善。陳縕儂順利在台大擔任助理教授後，從零開始建置實驗室，用心投入課程設計及教學，並花費大量時間，培養第一屆學弟妹「找問題」的意識，延伸創意發想空間，而她指導的第一屆學生也進入美國麻省理工學院攻讀博士，這是她當年未實現的心願，現今由學生替她達成，與有榮焉。（編輯：李惠婷）