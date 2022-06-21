張善政民調勝林智堅？鄭文燦：將全力輔選拚下一黃金十年

我是廣告 請繼續往下閱讀
對網路民調，張善政支持度大幅領先林智堅68個百分點，鄭文燦指出：「那不是民調而是網路投票，民調要以民調的規格來進行，目前各種標準民調，看起來小智市長是領先有一小段。我希望這8年的市政成果能夠不只延續，能夠發展得更好。從民調顯示，小智市長是最好、最強、最能夠勝選的候選人，我會全力來幫助他，讓桃園市政可以無縫接軌，讓桃園有下一個黃金10年。」
鄭文燦認為，桃竹是共同生活圈，追求的市政價值也非常類似，2個都是台灣的年輕城市，高科技以及年輕人口都非常多，相信桃竹經驗可以相加、相乘，可以同行致遠，也可以共創雙贏。鄭文燦信心滿滿表示，「所以我有信心，我們的選民會支持小智市長。」
至於林智堅確診後將於6月30日才解隔，張善政目前勤走基層，是否會先奪下支持度？鄭文燦說，「其實我們的市政經營都很有經驗，我一點都不擔心，本來民主政治就是一個正常、良性的競爭，這是好事，歡迎張善政來認識桃園。」
對鄭文燦之前曾提到「林智堅不在桃園政治版圖」一說，鄭文燦則回應，他當時回答的是，林目前還是新竹市長，經由黨的徵召提名，將來就會成為候選人，也會成為桃園市長。鄭文燦表示，這段時間他問了包括黨職、公職、地方的意見領袖、一般的民眾，認為詢問度算蠻廣的，也認為林的被接受度是非常高的。鄭文燦表示，自己曾選舉過，很了解桃園的民意，選民會選擇一個能夠在市政治理上，無縫接軌的年輕市長。
至於民調讓林智堅出線，可是鄭寶清好像有一些意見，覺得好像是鄭文燦指定接班人的部分？鄭文燦解釋，「民調是經過中央黨部標準民調，客觀民調來確認的，事實上從民調顯示，小智市長贏過張善政大概有一段差距，我們做了幾次的比較，他領先還在擴大，我想民調是客觀的。」鄭文燦表示，每一個同志、每一個夥伴都是他最好的朋友，桃園隊是一個團隊，一個團隊，一個目標，這樣才能夠確保我們的執政可以延續。」