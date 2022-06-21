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貼紙撕下後殘膠好難除？內行教除痕「小撇步」：超好用

▲一名網友將塑膠盒上的貼紙撕下後，卻清不掉上頭的殘膠感到相當困擾，引起許多網友熱議。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
▲一名網友將塑膠盒上的貼紙撕下後，卻清不掉上頭的殘膠感到相當困擾，引起許多網友熱議。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 23:10:40

相信一定有很多人都有這樣的經驗，買回家的生活用品，上面都會貼著價格或是商品標籤，但是將標籤撕下後，留下的殘膠不僅不美觀，黏黏的摸起來又讓人很不舒服。就有一名網友買了一個透明塑膠盒，撕下盒身的標籤後沒想到殘留超大片痕跡感到相當困擾，只好上網求助，立刻吸引取多家事達人曝除痕小撇步！

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這名網友在臉書社團《爆系知識家》發文，表示自己買了一個透明塑膠盒，原PO想將盒身上的標籤貼紙撕下來，因此先噴了十幾次酒精軟化後，但發現不太好撕，於是又拿去浸泡肥皂水，最後去除貼紙之後，沒想到還是殘留大片殘膠，不僅不美觀，摸起來也不平滑，因此上網請教大家該怎麼去除痕跡呢？

貼文一曝光，立刻有許多網友表示：「就用撕下來的貼紙再一直重覆黏貼就好，一毛錢都不用花」、「加油站買一瓶去漬油不到50元，用濕抹布沾著擦拭可除膠」、「除膠，我建議使用食用油塗上去，大約十分鐘後就可用衛生紙或廚房紙巾擦除，再用洗潔精洗過就很乾凈。」、「除膠劑才是你的正解，記得要噴濕放一下」、「噴WD40，大約靜置5分鐘，然後再去擦拭」、「用膠帶重複（黏貼）」。

▲多數網友建議撕貼紙之前可以先用吹風機加熱，會比較好撕，就可以避免殘膠。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲多數網友建議撕貼紙之前可以先用吹風機加熱，會比較好撕，就可以避免殘膠。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
其中最多人建議，撕標籤之前先用吹風機加熱：「一開始要撕用吹風機加熱就很好撕」、「以後遇到標籤要去除，可拿吹風機加熱後撕除。」、「一開始用吹風機才對」、「在還沒撕起剛要撕時用吹風機撕一角吹熱再慢慢撕」。（編輯：陳珮瑜）

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