7、8年級「2大神器」曝光！萬人炸回憶：有錢人都買右邊
隨著時代的推演，以前小孩玩得東西、用品類都與現在有許多的不同，甚至出現極大化的斷層，因此也造就出該年代獨有的回憶。近日，就有網友討論「有人知道這種7、8年級的兩大神器嗎？」貼文引發廣大迴響，釣出萬人瘋狂留言討論，直言「會買右邊的都是有錢人！」
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「7、8年級必買兩大神器！高中時期神筆欸，一個超容易斷水，一個筆頭容易歪」只見貼出的照片為兩包藍色的原子筆，分別是三菱的uni-ball SigNo 0.38 超細中性筆，以及百樂（PILOT）的HI-TEC 0.4超細鋼珠筆，兩種都是7、8年級生當年讀書時最受歡迎的原子筆款式。
貼文一出，立刻吸引破1.5萬人按讚，不少網友紛紛回應「0.38算是基本款，但每次轉筆轉一轉都會斷水XD」、「0.38的真的超容易斷水，真的很哭」、「左右一定要買整排顏色，買整盒就開心」、「以前去大賣場都會跟爸爸媽媽凹一整盒的，拿到學校走路有風」、「天啊真是回憶殺，已經不知道幾年沒用這種原子筆了」、「唯一支持0.38！轉筆必備！好轉好帥氣，但摔到必斷水」。
不過，也有人表示「右邊的比較貴，以前看到那種筆都覺得同學是有錢人....」、「唸書時，買右邊的我都覺得是有錢人……一支50啊」、「夭壽真的回憶殺，以前強的還有同學的筆全部都是百樂0.25的，超容易筆頭歪掉，但他超愛」、「考試神筆啊這兩款.....太有回憶了」。（編輯：張嘉哲）