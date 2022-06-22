冷氣一堆人吹錯？全場認「6字真秘訣」：每天15元吹24hr
炎炎夏日即將到來，近幾日每天上午溫度都飆破35度，讓不少人耐不住熱都打開冷氣涼爽一下，但伴隨而來的是一張又一張可怕的電費，因此如何吹得涼又吹得省，一直都是大家關注的議題。近日，就有網友討論「非變頻的冷氣電費會很貴嗎？」貼文掀起廣大迴響，不少人直言「還在問非變頻冷氣的話，就是還沒領悟到省錢吹法的精髓！」
一名網友在PTT貼文指出「我這邊有一台大約是10年以上5坪左右的窗型冷氣，我接了一顆獨立電表想看看到底一小時耗多少電，結果開了6個小時總共6度，夏天的電價就以3塊來說吹了6個小時大概就是18元，比我想像中要省很多，但我不知道這種獨立電表準不準，那麼變頻冷氣是不是兩個小時才走1度啊？非變頻冷氣你各位的帳單有很貴嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「同樣8小時，變頻大概省60%」、「溫度穩定後，變頻走低頻，一小時大概0.2度左右」、「變頻嘛，我家一級，24小時兩個月六七百而已」、「認真說....非變頻就真的免問了，真正的精髓就是變頻+一級節能，吹過回不去」、「變頻約是非變的1/2~1/3耗電量」、「定頻差不多都是1小時1度沒錯，每天吹10小時一個月就300度了」。
而事實上，台電也不斷鼓勵大家安裝變頻冷氣，因為變頻冷氣可控制壓縮機的運轉頻率，例如剛啟動溫差大時，以較高功率運轉，快速達到設定的冷度；當室內溫度降下來達到設定溫度時，則改以較低的頻率運轉維持室溫，以低頻運作及少了啟動、關閉壓縮機次數的方式來達到省電！且最好也是要挑選一級節能的冷氣最佳。
而根據《NOWnews》記者在去年暑假7月，嘗試於5坪房間內開啟「一級節能+變頻」冷氣24小時之後，結果得到總數7月總計207度，其中包含電燈、冰箱等使用，電費約莫只要5百元，換算下來一天花費大約15元左右，而如果不是開24小時能省下的還更多；簡言之，若家中還有老舊型冷氣，與其討論怎麼開冷氣最省，不如直接吸取「一級變頻冷氣」的真秘訣，讓你在每個夏天不再害怕電費。（編輯：張嘉哲）