威力彩連16槓飆6億！「4星座4生肖」財運噴發：把握陽光

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Top4:雙魚座
雙魚座受到海王星順行，6月23日海中水氣受陽光照射能旺到發燙，你也會因此靈感旺盛，建議你可以選擇在中午時刻精神較好時前往下注，說不定會天降偏財。
Top3：牡羊座
牡羊座受到木星與火星順行命宮，會讓你財運能量上漲，偏財運勢也會看俏，尤其是中午時刻也是火星，火能量最強時候，能得到意外之財，建議正中午下注對你比較好。
Top2:天秤座
天秤座水星.金星順行元辰宮，6月23日偏財機率還不賴，若你平常有在做善事的人，建議你中午喝個午時水（11：00-13：00間到飲水機裝水並飲用），就能將水星能量引入命宮化成財水，讓你全身上下充滿財氣。
Top1巨蟹座：
巨蟹座受到太陽攏照命宮，顯示巨蟹座將被太陽能量所加持，建議你下注前1分鐘冥想太陽光射進後腦勺，將能受到太陽之神所庇佑，也可選擇陽光充沛的投注站進行下注說不定會中到大獎。
小孟老師也提到，除了上述4星座以外，其他人也可把握以下條件：
開運好時辰：早上9：00-中午11：00
下午15：00-17：00
晚上19:00-20:00
好運投注站：
住家或工作地
西方
好運生肖：
兔、牛、馬、鼠
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