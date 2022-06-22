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早餐多拿麵包！自衛隊員遭停職3天　「超瞎理由」網炸鍋

▲日本有自衛隊隊員，因早餐多拿一塊麵包遭到停職3天。（示意圖／Pixabay）
▲日本有自衛隊隊員，因早餐多拿一塊麵包遭到停職3天。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 10:50:36

對於保家衛國的軍人來說，三餐伙食相當重要，要吃飽才有體力訓練。日本近日就發生一起自衛隊被懲處停職的事件，原因竟然是他早上多拿了一塊麵包，消息曝光後，讓許多日本網友氣到不行。

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據日本媒體《FNN》報導，事情發生在5月26日，日本埼玉縣挾山市的一座航空自衛隊基地，一名50多歲的自衛隊二等空慰，由於不在基地宿舍，必須依照規定自掏腰包買早餐，而食堂則提供2塊麵包或1碗白飯作為主食，結果該名隊員已經拿了白飯，卻又伸手抓了麵包，馬上就被制止。

事後隊員坦言，他以為自己可以只添半碗飯，換取拿麵包的機會，殊不知這方法完全行不通。據悉，原來是他當天睡過頭，眼看吃飯時間剩下一點點，因此才會要求食堂減少飯量，想要拿麵包邊走邊吃，來節省用餐時間。

▲白米飯直接蒸就錯了，蒸之前多加「2物」能讓米飯粒粒香甜又飽滿。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲該隊員坦言，以為可以飯量減半，換取一塊麵包來節省用餐時間，沒想到完全不行，還換來3天的停職處分。（示意圖／翻攝自Pixabay）
報導也指出，該座基地的食堂一份早餐要嫁234日元（約50元新台幣），但若是未住在宿舍的隊員或軍官，必須繳出伙食費才可以進入食堂用餐，至於住在宿舍的人則可以免費享用。該部隊發言人也表示，因份量都參照統一的卡路里下去分配，當事人不能多拿麵包，是因為沒有多餘預算，最後將該隊員的行為視為「失職」，並給予3天停職的處分。

事實上，日本自衛隊被爆料食物分配不均，導致隊員吃不飽想多拿而被處分的案例層出不窮。像是日前就發生海上自衛隊6名軍官白吃海軍咖哩被懲處、去年也有航空自衛隊3名少校，因為多吃了納豆和麵包被人檢舉，面臨10天的停職處分。

影片報導上傳至YouTube後，立刻掀起日本網友怒火，「我希望保家衛國的自衛隊們可以來一頓豐盛的餐點，而不是把這些錢浪費在只會睡覺的國會議員上」、「如果有維京人在基地就好了」、「遵守規定對自衛隊來說很重要，但也不是必須的，我比較想要你吃飽，為人民盡心盡力，日本看起來像一個貧窮國家」、「諷刺的是，日本軍隊最高的支出竟然是糧食。」（編輯：詹鎰睿）


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