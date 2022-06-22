金飾一燒變「腳踏車鍊條」！網看購買管道笑了：繳智商稅
隨著網路購物越來越方便，詐騙坑錢的案例更是多到數不清。有民眾去年就在蝦皮購物購買一條黃金項鍊，但因為會割傷脖子就放著不管，直到近日才跑去銀樓換款式，結果一燒才發現是假的，照片也讓網友們相當傻眼，「這是腳踏車鍊條吧！」
臉書社團「爆料公社」，21日一名網友PO文敘述「朋友在110年7月在蝦皮購買金飾項鍊，店家賣的是假貨。不知多少消費者被欺騙，而且對方在蝦皮官網也離線，電話也轉到語音信箱。」他指出，原來是朋友當初買來戴之後發現會割傷脖子，才一直放著沒裡會，直到20日才去銀樓換款式，怎料「結果金飾被火一燒是黑黑的。」
網友紛紛看傻，一面倒指責被害人，「金飾居然有人在蝦皮買！？」「到底為什麼會在蝦皮買金飾」、「黃金是公訂價，為什麼要網路上買？會便宜一定假的啊！」，也有網友查詢該賣家資訊發現，「賣場近一錢的賣1600多，而原po這個應該也不過買4000左右吧？但正常來說二錢以現在的金價就要大概12500再加工錢，如果只是買幾千就不要來抱怨被騙了，那叫智商稅！黃金價格這麼公開透明，怎麼會比市價便宜買到？」
但也有人幫忙平緩，「蝦皮也會有金飾店家在網上經營，或許買家一時頭腦不清楚，但一堆鍵盤高手還在檢討被害者真的是蠻沒素質的，似乎認為自己智商都180」、「我也會蝦皮跟直播買黃金呀，重點是要找對店家」。（編輯：詹鎰睿）