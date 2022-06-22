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氣炸鍋越來越少人用？行家喊「1家電」取代：保證不後悔

▲有網友考慮是否購入氣炸鍋時，意外引來行家點名「新家電霸主」取代它，大讚「保證不後悔！」（圖／翻攝pixabay）
▲有網友考慮是否購入氣炸鍋時，意外引來行家點名「新家電霸主」取代它，大讚「保證不後悔！」（圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 11:36:41

烹飪家電近年來五花八門，而氣炸鍋有一陣子相當火紅，因簡單又快速的優勢，成為婆媽們的新寵兒。不過，就有網友在糾結是否購入氣炸鍋時，意外引來行家點名「全新霸主」取代，大讚「保證不後悔！」

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有網友於PTT上指出，最近打算嘗試烹飪一些菜餚，因此讓他動念購入一些家電輔助，但他坦言「爬文後反而更難決定要買氣炸鍋還是烤箱，因為是一個人吃所以不需要太大的容量」，讓他緊急求助詢問「請問要選擇烤箱或氣炸鍋呢？」

▲冰過的貝果在送進烤箱、微波爐前，可以先在表面灑上水分。（圖／取自unsplash）
▲網友好奇詢問「請問要選擇烤箱或氣炸鍋呢？」（示意圖／取自unsplash）
問題一出，馬上吸引許多鄉民給出意見，「氣鍋炸很難洗」、「我後來選烤箱沒後悔，因為有在做烘培」、「都是熱對流，份量少要快熟選氣炸鍋，反過來選空氣烤箱」、「這很看個人使用習慣」。

在眾多留言中，行家們紛紛力推「氣炸烤箱」，表示「推氣炸烤箱，這個建議買中型的，用途會較廣」、「推氣炸烤箱，小家庭保證不後悔」、「氣炸烤箱+1，烤薯條雞塊甜不辣都好方便」、「推氣炸烤箱，可烘焙，買的氣炸鍋都沒在用」。

但也有老饕依舊推薦氣炸鍋，認為「不玩烘焙就氣炸鍋，烤箱跟氣炸鍋都是建議買大不買小哦」、「氣炸鍋呀！真的不用怕容量大，魚和帶骨肉很吃空間的」、「如果不會想要烘焙，其實覺得氣炸鍋用在料理滿夠的」。（編輯：陳雅雲）

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