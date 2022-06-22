男友喊「一輩子當超商店員」！她苦惱想分手　2派網吵翻

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原PO相當無奈「朋友都覺得他在講玩笑話，只有我知道他真的每個禮拜都在玩遊戲玩到瘋掉，之前我們曾經為了這件事吵了很多次」，她透露自己都會去補英文或者上證照課程，沒空陪男友時還會被指責「幹嘛把人生搞得那麼辛苦，悠悠哉哉過一生不好嗎？」
她氣憤表示「我真的只想說，大爺那首先也要你有錢好嗎？要是都養不活自己了，這樣每天過著坐吃山空的日子，遲早有一點會把自己吃垮」。不過讓她糾結的點在於，除了此事件外，跟男友的相處沒有什麼大礙，因此想問「不知道有沒有人，是因為男友不上進而想分手的經驗，想問問看大家最後還是會忍痛放生嗎？或是找到出路，繼續交往下去呢」。
有人支持原PO提出分手，「對我來說，沒有未來的戀愛沒有必要撐著」、「我覺得要溝通，其實如果價值觀不同可以分手」、「我會放生，業餘兼差可以，學生時代打工可以，真的要進入職場跟我說要當店員一輩子，我無法」。
但也有不少人直言，「這是他的生活方式，你覺得男友不夠有錢直說，別再說上不上進，噁心」、「台女一枚，你的上進心就是錢，男友窮，所以看不起，你男友要是富二代，你還會上來嘴？」、「小七做久當店長，一個月應該也能拿個4萬吧」。（編輯：鍾怡婷）