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男友喊「一輩子當超商店員」！她苦惱想分手　2派網吵翻

▲女網友抱怨，男友只想一輩子當超商店員，看起來相當不上進。（示意圖，非當事人／NOWnews攝影中心）
▲女網友抱怨，男友只想一輩子當超商店員，看起來相當不上進。（示意圖，非當事人／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 12:53:56

情侶是否可以長久的走下去，未來的志向、統一的目標相當重要，對此，就有一名女網友表示，自己積極考證照、補英文就為了以後鋪路，但男友卻發話「只想要一輩子當超商店員」，讓她認為相當不上進，苦惱是否該為此跟男友提出分手。

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▲許多人都有分手後，和前任再度復合的經驗。（示意圖／取自 pixabay ）
▲女網友平時跟男友相處沒問題，但因男友發話想當一輩子店員，而萌生了分手的念頭。（示意圖／取自 pixabay ）
女網友於Dcard苦惱發文「有人因為男友太不上進所以想分手的例子嗎？」她表示自己男友目前已大學畢業，在畢業典禮後的聚餐上，當同學聊到是否找到工作，或者是未來考慮往哪個領域發展時，男友卻喊話「蛤，我只想當小7店員打game一輩子耶」。

原PO相當無奈「朋友都覺得他在講玩笑話，只有我知道他真的每個禮拜都在玩遊戲玩到瘋掉，之前我們曾經為了這件事吵了很多次」，她透露自己都會去補英文或者上證照課程，沒空陪男友時還會被指責「幹嘛把人生搞得那麼辛苦，悠悠哉哉過一生不好嗎？」

她氣憤表示「我真的只想說，大爺那首先也要你有錢好嗎？要是都養不活自己了，這樣每天過著坐吃山空的日子，遲早有一點會把自己吃垮」。不過讓她糾結的點在於，除了此事件外，跟男友的相處沒有什麼大礙，因此想問「不知道有沒有人，是因為男友不上進而想分手的經驗，想問問看大家最後還是會忍痛放生嗎？或是找到出路，繼續交往下去呢」。

有人支持原PO提出分手，「對我來說，沒有未來的戀愛沒有必要撐著」、「我覺得要溝通，其實如果價值觀不同可以分手」、「我會放生，業餘兼差可以，學生時代打工可以，真的要進入職場跟我說要當店員一輩子，我無法」。

但也有不少人直言，「這是他的生活方式，你覺得男友不夠有錢直說，別再說上不上進，噁心」、「台女一枚，你的上進心就是錢，男友窮，所以看不起，你男友要是富二代，你還會上來嘴？」、「小七做久當店長，一個月應該也能拿個4萬吧」。（編輯：鍾怡婷）

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