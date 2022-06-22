代言「房地產」遭酸沒良心！阿滴發聲了　去年影片秒打臉

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而所謂的「乙種工業區」，是工業區內土地，應該只能登記為工廠、辦公室等等，若作為居住使用，就會有違規問題，而因建商只寫著「乙種工業區」並無直接寫「非住宅使用」，網友認為阿滴接下此代言有些不妥；粉專「Sway房市觀測站」也指出建商規避技巧，在照片樣品屋上並沒有擺床，言下之意「沒有說該建案是住宅」，如果消費者因為當住處使用遭投訴、檢舉，建商不用負責。
對於此次爭議，阿滴今（22）日直球對決回應「前幾天看到有人在匿名網站批評我接房地產代言沒有良心？我滿頭問號.....看了一下原來是因為大家發現該建案是『乙種工業用地』，只能作為一般事務所或公司使用，表示我接代言可能會誤導大眾可以買來當作住宅。」
阿滴強調「我代言的長群享享，也的確是位在『乙種工業用地』的建案」因此，建案的廣告上就清楚標示了「乙種工業」，在我頻道上的合作影片最一開頭也解釋了「乙種工業」的用途是工作室，房子除了廁所之外是沒有做隔間的，因為用途上就不是設計給住宅使用，這些在影片裡也都講得很清楚。「乙種工業」用地本來就是一個合法的建案型態，當初客戶找我代言時也非常清楚的說明，希望透過我YouTuber的身份，讓更多正在尋找工作室以及公司空間的消費者，能注意到長群享享。
阿滴透露「對於每個商業合作，我都會花很多時間跟經紀人、法務討論，沒問題才會確認合作，長群享享更是我人生的第一個房地產代言合作，所以我非常謹慎，也有實地勘查社區的每個細節，跟客戶多次討論後，覺得這個社區的品質不錯，也覺得我YouTuber的身份跟這個建案性質很搭，最終才會擔任代言人。」
「既然長群享享已經有做到清楚標示、明確告知，我在影片中也講的很清楚了，那接下來不就是交給消費者，思考這個建案是不是他們需要的空間？這個過程中，我不太理解哪邊『有規避法律責任』或是『沒有良心』的問題？我們清楚知道這個建案的性質，也做到充分溝通，不需要的人自然不會來購買，符合需求的人也可以買到心目中理想的房產，感謝各位對於我這次代言房產的關注。
而事實上，阿滴在去年接下該代言之時，就已經在「阿滴日常」的頻道當中，已經拍片介紹過，片中一開始邀請長群享享的代表來說明，開頭就透露「這邊的話地目比較特別，他是乙種工業區，是當工作室型態為主，所以這次才有榮幸找到阿滴來代言」顯然加上阿滴過往欲買工作室言論來看，前後對話串連之後，阿滴的代言其實並無任何規避法律的問題，也表示如果民眾詢問，建商也會特別告知「乙種工業區」的真實用途即是工廠、工作室而非住宅。（編輯：張嘉哲）