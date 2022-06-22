冷氣只調高1度像沒開！行家掏「2法寶」爆涼　台電也認證

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，他透露因房間比來就較潮溼，「26度整個感覺像是沒開冷氣一樣，黏黏的感覺一直上來。」讓他崩潰詢問「差一度就天差地遠，不知道大家有沒有這種感覺」。
貼文一出，瞬間引起眾人留言，「我都開27，然後開除濕機」、「我開27有時候都覺得冷了」、「25度最剛好，單開冷氣的話」、「其實原因很簡單，調高一度減少壓縮機運轉時間，濕度會高很多，濕度影響非常大，所以我通常會搭配除濕機」。
其中就有行家推薦，開冷氣時建議可搭配「電扇或循環扇」使用，直言「27度+風扇很涼」、「我都開28-27加上電風扇，涼超快～而且還省電」、「唯一正解冷氣+電扇，讓室內空間跟室外空間不要差太多，免得冷氣一直強力運轉，強力運轉最吃電」、「29+轉頭電風扇，座標高雄，房間日曬，很夠欸」、「我家都是用循環扇，很涼」。
事實上，台電於臉書粉絲團上指出，冷氣溫度設定26~28度，並且搭配電扇或循環扇一起使用，有助於室內空氣對流，提高冷房效果來省電。此外，台電也曾發文認證循環扇是「冷氣神隊友」，表示「循環扇跟電風扇長得很像，一般的電扇是利用，風吹過皮膚表面將熱量帶走，讓人覺得涼爽，循環扇因扇葉及設計不同，可吹出螺旋柱狀的集中風力，較適合用來帶動室內空氣流通」。（編輯：陳雅雲）