她轉行「1職業」薪水翻倍漲！過來人洩心聲：女生超吃香
三百六十五行，行行出狀元，每個行業都有各自的辛苦之處，必須通過努力不懈才能在事業上有所成就。對此，就有一名女網友分享，前同事轉行當業務一陣子，沒想到薪水比起以前高出許多，讓她開始思索未來人生規劃，因而好奇詢問「有沒有女業務的前輩們，能跟我分享一下做業務相關經驗？」而引來過來人分享女業務吃香關鍵。
有女網友於Dcard上指出，前同事這陣子轉行當業務，對方某次聚餐時透露現在薪水翻倍漲，這讓原PO突然心生羨慕，不禁直喊「也想嘗試業務性質的工作～因為工作時間彈性又能接觸到不同客戶能增廣見聞、增加人脈，重點是薪水比一般行政內勤可以調升的空間大很多！」
但她下秒話鋒一轉，坦言自身沒有任何的業務經驗，「知道業務薪水高壓力一定也會爆炸大，但我比較擔心的是，會不會客戶看到女業務會覺得不夠專業容易被騷擾？有沒有女業務的前輩們能跟我分享一下做業務相關經驗？」
貼文一出，隨即引起過來人點出女業務的優勢，直言「在製造業比起男業務，女業務更能拉近跟客戶的關係，比較能處理人際關係，讓客戶優先用我們的東西」、「我覺得女生比較有親和力，不管客戶是男生女生都更容易能拉近關係，業務這種服務性質的工作，女生做得好的業績都是前幾名」、「我們的業務有一半以上都是女生，女生當業務真的很吃香，客戶會比較包容也比較願意把案子給妳。」
但也有人持不同論點，認為「別把業務想的太簡單，很多專業前輩不懂，更多的都是在外花錢找到正確的老師學習」、「先看自己的人格特質適不適合做業務」、「看你是什麼產業吧？我們公司業務很吃專業技術」。（編輯：陳雅雲）