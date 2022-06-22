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紐西蘭夜空現「螺旋狀星雲」！居民驚呼：外星人來訪嗎？

▲紐西蘭南島民眾在19日晚間看到天空中出現奇特的螺旋狀星雲。（圖／Alasdair Burns）
▲紐西蘭南島民眾在19日晚間看到天空中出現奇特的螺旋狀星雲。（圖／Alasdair Burns）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 16:16:312022-06-22 16:17:24

莫非這是什麼電影場景嗎？日前紐西蘭南島夜空中出現一團散發著藍光、呈現螺旋狀的奇特星雲，讓許多當地民眾嘖嘖稱奇，紛紛拍照上傳到社群平台，網友們看了都忍不住直呼：「是外星人來拜訪嗎？」

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根據外媒報導，這個月19日晚間7點25分左右，紐西蘭觀星嚮導伯恩斯Alasdair Burns收到來自朋友的訊息，要他走到外面觀看天空，伯恩斯沒料到當他一走到屋外，竟然看見一個巨大的藍色螺旋狀星雲，明顯地飄浮在夜空之中，「它看起來就像一個巨大的螺旋星系，懸掛在天空中，緩慢地飄移，感覺超級詭異。」他立刻拍下照片，隨後敲敲鄰居的門，邀請大家一起出來欣賞這不可思議的天文奇景。

▲閃著藍色光芒的巨大螺旋星雲在天空中飄動，讓許多民中紛紛猜測：「是外星人來拜訪嗎？」（圖／推特帳號）
▲閃著藍色光芒的巨大螺旋星雲在天空中飄動，讓許多民中紛紛猜測：「是外星人來拜訪嗎？」（圖／推特帳號DigDougDigDig）
除了伯恩斯與5名友人以外，其實當地也有不少目擊者，紛紛在社群平台上分享這次的照片，瞬間引發熱烈討論，從不明飛行物、商業燈光、火箭甚至外星人都有人熱議。對此奧克蘭大學Auckland University的物理學家伊斯特Richard Easther解釋，這種奇特景象，常常發生在發射火箭、將衛星送往太空時，就會出現這種性狀的雲。當火箭的推進劑從尾端燃燒噴出尾氣時，水與二氧化碳作用後，就會短暫地在空中形成一團被太陽照射而且形狀奇特的雲。

▲不同角度看形狀也不一樣。（圖／推特帳號）
▲不同角度看形狀也不一樣。（圖／推特帳號fulldiscloseFTW）
▲而專家研判這應該是發射衛星的火箭在升空時所暫時形成的雲狀。（圖／推特帳號）
▲而專家研判這應該是發射衛星的火箭在升空時所暫時形成的雲狀。（圖／推特帳號fulldiscloseFTW）
而他也補充，這很可能是當天美國太空探索技術公司SpaceX在佛羅里達州卡納維拉爾角Cape Canaveral附近發射中型運載火箭，目的是將Globalstar通訊衛星送入低地球軌道時所造成的現象，同時他也舉例俄羅斯在2009年發射飛彈時，也曾經在挪威上空形成巨大的藍色螺旋雲，雖然了解背後原因，但是看到還是覺得相當壯觀呢！（編輯：陳珮瑜）


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