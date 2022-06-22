紐西蘭夜空現「螺旋狀星雲」！居民驚呼：外星人來訪嗎？
莫非這是什麼電影場景嗎？日前紐西蘭南島夜空中出現一團散發著藍光、呈現螺旋狀的奇特星雲，讓許多當地民眾嘖嘖稱奇，紛紛拍照上傳到社群平台，網友們看了都忍不住直呼：「是外星人來拜訪嗎？」
根據外媒報導，這個月19日晚間7點25分左右，紐西蘭觀星嚮導伯恩斯Alasdair Burns收到來自朋友的訊息，要他走到外面觀看天空，伯恩斯沒料到當他一走到屋外，竟然看見一個巨大的藍色螺旋狀星雲，明顯地飄浮在夜空之中，「它看起來就像一個巨大的螺旋星系，懸掛在天空中，緩慢地飄移，感覺超級詭異。」他立刻拍下照片，隨後敲敲鄰居的門，邀請大家一起出來欣賞這不可思議的天文奇景。
除了伯恩斯與5名友人以外，其實當地也有不少目擊者，紛紛在社群平台上分享這次的照片，瞬間引發熱烈討論，從不明飛行物、商業燈光、火箭甚至外星人都有人熱議。對此奧克蘭大學Auckland University的物理學家伊斯特Richard Easther解釋，這種奇特景象，常常發生在發射火箭、將衛星送往太空時，就會出現這種性狀的雲。當火箭的推進劑從尾端燃燒噴出尾氣時，水與二氧化碳作用後，就會短暫地在空中形成一團被太陽照射而且形狀奇特的雲。
而他也補充，這很可能是當天美國太空探索技術公司SpaceX在佛羅里達州卡納維拉爾角Cape Canaveral附近發射中型運載火箭，目的是將Globalstar通訊衛星送入低地球軌道時所造成的現象，同時他也舉例俄羅斯在2009年發射飛彈時，也曾經在挪威上空形成巨大的藍色螺旋雲，雖然了解背後原因，但是看到還是覺得相當壯觀呢！（編輯：陳珮瑜）