加熱菸禁不禁？跨世代論壇將討論「新興菸品爭議」

目前衛福部打算朝「禁止電子菸、開放加熱菸」方向修改《菸害防制法》，此法已有13年未曾更動。但社會上依舊有極大爭議，近日有民眾到「CROSSROAD跨世代倡議平台」上提案，要求「我國應開放加熱菸」，《NOWnews今日新聞》即將在6月25日下午2點舉辦跨世代系列論壇「加熱菸禁不禁？」邀請民眾在線上參與、討論新興菸品相關議題。
13年未修的《菸害防制法》，在立法院上會期結束前，已將法案審查完送出委員會，但其中卻有36條條文都被保留，待下會期黨團協商，包括加味菸、未滿20歲不得吸菸、無菸校園等關鍵議題都沒有進度，看來不只社會上分歧大，國會立委對此也是格外小心。
目前衛福部打算朝「禁止電子菸、開放加熱菸」方向修法，但何時能正式上爐？近日有民眾到「CROSSROAD跨世代倡議平台」上提案，要求「我國應開放加熱菸」希望加速法案推動，《NOWnews今日新聞》即將在6月25日下午2點舉辦跨世代系列論壇「加熱菸禁不禁？」邀請毒理學專家招名威、彰基精神醫學部主任邱南英、董氏基金會菸害防制中心主任林清麗以及青年代表董書序，探討為何我國採取「一開一禁」、以及新興菸品與傳統菸品的差異。
對相關議題感興趣的民眾，歡迎到《NOWnews今日新聞》臉書及YouTube頻道、跨世代倡議平台、beanfun!聊天室收看，論壇也將開放線上提問，讓我們一同關注公共事務，跨入更好世代。