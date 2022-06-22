受不了！職場最討厭5類同事 網認了No.1是「這種人」
職場上總是有許多眉眉角角需要注意，不僅要注意人際關係，行為舉止以及看氣氛時機點說話，也被多數人視為是一大學問，但辦公室中難免為遇到一些「不對頻」卻又避不開的同事，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內的網路聲量，分析網友口中最令人討厭的五大同事行徑究竟有哪些。
作為公司的生產力，大多數網友都會提到身邊那一位「會推卸責任又偷懶裝忙」的同事，因為這類的人常常「網購聊天沒事做」、「想擺爛的就擺爛」，因此導致自己變成苦主，必須一人當多人使用，因此不少網友表示：「我也想擺爛但根本沒辦法」，也有人消極地表示「他摸魚不要害我工作份量變多，我都沒意見」、「能這多勞，想哭」，可見其深受影響的網友儘管心裡已經不舒服，卻也有苦說不出的無奈。
而討論區裡也常常見到網友發文請益該「如何對付會陷害同事的雙面人」，而且只要提到「職場小人」，大多數的人都表示「職場超黑暗」、「背後捅刀的傢伙不少」等，甚而有「永遠不要認為自己跟同事是朋友」、「同事間有太多利害關係，千萬不要放真心交朋友」等等想法出現，認為在職場上的言行舉止都必須小心留意，以防被放大檢視。此外，在辦公期間「背地講別人閒話、探聽別人隱私」、「對主管拍馬屁、搶功勞」等行徑也是不少人防不慎防、受不了的職場地雷，有些網友因此體認到「職場如戰場」的道理，有些事情不是自身小心就能避免。
作為一個成熟的成年人，工作環境並不一定總是事事如意，同事間的爾虞我詐也並非說要預防就能預防，但可以先試著轉換自己的工作情緒，或檢視自身工作狀態與團隊表現是否無恙，並以「能合作共事」作為第一目標。（編輯：陳珮瑜）