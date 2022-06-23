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沒開冷氣竟電費暴增！網揪「隱形吃電怪獸」：都不知要關

▲原PO家中唯一持續運轉的電器只有冰箱，近幾期電費卻都要近3000元，讓他相當苦惱。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲原PO家中唯一持續運轉的電器只有冰箱，近幾期電費卻都要近3000元，讓他相當苦惱。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 07:17:58

天氣逐漸變炎熱，不少人家中已開冷氣降溫，也因此電費暴增，不過就有一名網友透露，他家是4樓透天，平時就沒有開冷氣，唯一持續運轉的電器只有冰箱，近幾期電費卻都要近3000元，讓他相當苦惱，貼文曝光後，網友們紛紛猜測電費可能居高不下的原因，其中「電熱水器」最常被點名，許多過來人建議：「儲熱桶溫度下降會自動加熱，到達你設定的溫度，保持恆溫，很多人不知道要關，整天都開著⋯然後電費就噴上天了！」 

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該名網友21日在臉書「靠北建商2.0」中貼文，他表示家裡是4層樓的透天，平時白天家裡都沒人，也沒有開冷氣，除了冰箱之外並沒有需要持續運作的電器，近幾個月電費卻都要將近3000元，請台電來看過電錶也毫無異常，找不到吃電元兇，讓他急得求助網友：「究竟還有哪些可能因素造成電費這麼高呢？」 

▲有網友感嘆冷氣開26度還是常常被熱醒，因此都會先調低溫度，對此，台電就分享「冷氣省電」小撇步，讓民眾在消暑之餘也不忘顧荷包、節省電費。（示意圖／取自photoAC）
▲原PO透露，他家是4樓透天，平時就沒有開冷氣的習慣。（示意圖／取自photoAC）
貼文一出，網友紛紛留言，「家裡電器都汰換成變頻，應該會省很多」、「看看是不是有抽水馬達故障，一直在運轉」、「看看電錶周圍有沒有多電線，如有多電線就是有人偷接電」、「冰箱是否老舊了？或是出門有什麼忘記關吹整天」、「微波爐、氣炸鍋、除濕機，電器有沒有省電標章～老舊電器要淘汰」、「你的冰箱是不是很老？如果是的話，電費嚇死你」、「冰箱問題很大喔，我家換了一級節能冰箱，電費少500以上」、「冰溫熱的飲水機也是吃電怪獸，最近電費暴漲，查到是飲水機」。 

不過，多數網友都指出，電熱水器是最普遍出現的吃電怪獸，「飲水機跟電熱水器，是溫度降下來就會一直煮，一直耗電」、「冰箱是一級節能的嗎？電熱水器也是元兇之一」、「儲熱式電熱水器絕對大戶」、「未看先猜電熱器沒在關、電熱水瓶」、「儲熱桶溫度下降會自動加熱，到達你設定的溫度，保持恆溫，很多人不知道要關，整天都開著⋯然後電費就噴上天了」、「電熱水器是偷電高手」、「儲熱式電熱水器，沒設定時器，都是24小時運作」。 

▲內行人詳細解答，電熱水器就算沒用也會耗電，建議在沒有使用的時段記得關閉。（圖／取自Shutterstock）
▲內行人詳細解答，電熱水器就算沒用也會耗電，建議在沒有使用的時段記得關閉。（示意圖／取自Shutterstock）
也有網友建議原PO，若是上述電器都不是主因，最好還是找專業人士來評估，「請水電師傅先做電檢，檢查整棟房子線芯線路變壓器，檢查下去就知道那邊有問題」、「找水電的過來查，或是自己查總開關的電錶」、「私人請機電師傅看電錶，查查耗電電源」。 （編輯：賴禹妡）  

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