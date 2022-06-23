具俊曄太罩！小S隔空登韓綜「告白劉在錫」 嗨到睡不著
小S徐熙娣日前開心公開韓國主持人劉在錫與曹世鎬特地錄給她的問候影片，獲邀到韓國一同吃飯讓小S相當興奮，而原來該段影片就是具俊曄上了他倆主持的《劉Quiz on the Block》節目所錄製，日前播出節目內容，具俊曄不只分享與大S過往點滴，甚至也將小S一同帶上節目，小S以錄製影片告白劉在錫，讓在場所有人全笑翻，小S深夜也發出節目片段直呼「我今晚無法睡了，劉在錫看到我了，他還笑了」讓不少網友稱羨。
具俊曄日前上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，不僅大方公開與新婚妻大S的親密合照，甚至將小姨子徐熙娣事前錄製好的影片拿到節目上播放，小S以「劉歐巴」稱呼劉在錫，介紹自己是具俊曄的小姨子當作開場。
接著小S一連串英文大告白，表示「我想要告訴你，我非常愛你，YOUR SHOW IS SUPER GOOD！AMAZING！You're so charming！（你的節目太完美太好了，你真的好迷人）」看完影片劉在錫馬上對具俊曄表示「請代我轉達感謝，我也為她錄個影片問候吧。」顯現出大神親切的模樣。
而節目播出後，小S也開心的在IG、臉書分享該段影片，寫下「我今晚無法睡了，劉在錫看到我了，他還笑了！好開心XD！感覺離孫錫久又更近了！姐夫，you are the best （也謝謝曹世鎬）」讓不少網友表示「夭壽喔！隔空上韓國節目，只有妳小S能辦到吧XD」、「太羨慕啦！姐夫好給力」、「具俊曄根本是小S在韓國的經紀人啊」、「姐夫真的太罩了吧！好爽喔」。
而也有網友說「很棒！但是妳太興奮過頭了吧XD」、「看得出來真的很興奮欸」、「天啊真的感覺很興奮」；結果小S直接在今天早上六點許回覆網友「興奮到現在起床啦哈哈哈哈哈哈」顯然還沈浸在被劉大神看見的喜悅當中！（編輯：張嘉哲）