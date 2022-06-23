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遙控器藏「神級按鈕」！內行吹冷氣全按它：每晚省電賺翻

▲近幾日夏天氣息越來越濃厚，不少人都待在家狂吹冷氣，用電量也逐漸攀升。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲近幾日夏天氣息越來越濃厚，不少人都待在家狂吹冷氣，用電量也逐漸攀升。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 07:42:41

近幾日夏天氣息越來越濃厚，本週好天氣更是不斷，每到中午溫度就飆破35度的高溫，讓人不開啟冷氣都快熱得快受不了，但你是否只會打開冷氣，而都沒有注意到遙控器上有些功能不僅能讓自己感到更舒適，也可以省電節能呢？就有網友討論「冷氣舒眠到底差在哪？」貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「我是想問一下說，不論是傳統或者變頻冷氣都會有舒眠功能，平常睡覺前有時候手癢也會按一下，但實際上的效果到底是什麼我根本不知道，只曉得應該是會比較舒服？究竟遙控器上的舒眠模式是差在哪裡呢？」

變頻冷氣超省電？行家揭露「挑選關鍵」：錯了反而更耗電
▲網友好奇冷氣如果設定「舒眠模式」會怎麼樣，掀起討論。（圖/Photo AC）
貼文一出，網友紛紛回應「會先降溫讓你好入眠，然後再慢慢升高到你調的那個溫度」、「升高1度，因為人睡著時體溫會下降」、「按下去整個晚上會升高2度，因為睡覺體溫會下降，所以就讓他升高」、「必按舒眠模式欸，整個溫度很剛好又能省電」、「就是設定26度睡覺，起床變28的舒適溫度，讓你好入眠又省電」。

而事實上，遙控器上的舒眠功能也一直是台電大推的功能之一，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷，而冷氣的舒眠功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1~2度，達到省電的效果也好眠，而因為冷氣只要上升一度就能節省6％的電，一個晚上如果開啟「舒眠模式」則會上升兩度，不僅能整晚好眠，又能省下12％電，還在吹整晚冷氣的民眾，不妨可以試試看這個小撇步哦！（編輯：張嘉哲）

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▲台電也曾經推薦大家夜間冷氣運轉可以開啟「舒眠模式」。（圖/台電粉絲團）

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