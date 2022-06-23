日幣狂貶！台人買啥最有感 內行秒喊「它」激省：差超多
日本央行持續施行超寬鬆貨幣政策，日幣也不斷貶值，對此就有網友好奇，除了購買日幣以外，台人對什麼日本商品會因日幣貶值而感覺到特別便宜？貼文曝光後，許多內行人紛紛點名代購及網購類，留言直呼：「跨海網購大國藥妝特別有感」、「日亞買到高潮，一直買一直爽」。
該名網友在PTT貼文，他以「日圓狂貶在台灣買什麼日本商品特別有感？」為題，表示近期日幣狂貶，依照國高中學的經濟學理論，台幣購買力相對提升，台人應該會很有感，而受到疫情影響，現在很少人會換大把日幣到日本遊玩，因此想知道哪些日貨因為貶值關係而特別便宜有感，「有沒有日幣狂貶，在台灣買那些日本商品特別有感覺的八卦啊？」
貼文一出，不少網友認為根本沒差，「運費貴死了，物流商發大財」、「運費狂漲根本沒變便宜」、「沒有，台灣日幣價格當台幣賣」、「去日本消費才有感」、「沒有，只有買日幣有感，之後去日本爆買」、「要運來台灣的可能降的費用都被運費吃掉了」、「買實體就沒輒了，運費貴死」、「哪次日圓貶有感過」。
不過，也有多數網友指出，代購、網購區塊仍是相當有感，「超有的吧，最近狂代購」、「很有感啊，我本來就有在日本轉運，東西全部都日元計價，最近省一堆」、「日亞最近確實買了不少」、「線上刷數位版遊戲有感，買日幣有感，沒了」、「跨海網購大國藥妝特別有感」、「日亞訂滿手了」、「日亞買到高潮，一直買一直爽」、「從日亞訂日本牌的電器產品都滿有感的吧」、「我常買衣服的，覺得差超多」。（編輯：賴禹妡）