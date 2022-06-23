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好市多突然開始走下坡？會員抖「致命敗筆」：實在太可怕

▲美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，深受民眾喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）
▲美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，深受民眾喜愛。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 08:38:35

美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，從1997年進駐台灣至今已經有25個年頭，到現在依舊是不少家庭補貨的好去處。不過，近日就有網友討論「好市多東西再這樣下去我真的不買了....」貼文引起廣大熱議，還有不少老會員跳出表示「真的一直漲價QQ，今年考慮不續卡了」。

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一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「好市多現在這樣真的是...購物這麼多年，持續下去的話真的不想去了」該網友也點出幾項原因「牛肉在好市多買的與在別間買的牛肉，別間品質比較好；土魠魚塊菜市場買的都比好市多的煎出來還香.....；自有獨特產品有些下架不賣了，多樣冷凍食品超市也買得到，真的越來越不吸引人了！」

貼文一出，吸引超過4千名網友留言討論「還有一直漲價的價格....」、「漲價就算了....品質真的也是有差」、「走下坡現象，我已經三個月沒逛了」、「通膨太嚴重，他們東西也不可能不漲價，但就真的CP值變低太多，已經考慮今年要不要續卡」、「最近價格真的漲得太多了，完全不是大賣場又有收會員價的作風」、「我也發現，我不去Costco反而省更多錢」、「除非要買只有好市多才有賣的，不然我都去超市買一買而已，東西繼續漲價的話，真的會不想買」、「結帳完跟上次買的差不多，整單多快一千，實在太可怕的漲幅」。

▲知名美式賣場好市多（Costco）不只以量大價優聞名，更是消費者心中的「藏寶庫」。（圖／NOWnews資料照片）
▲知名美式賣場好市多（Costco）以量大價優出名，但近年來因為物價上漲，讓不少會員有些微詞。（圖／NOWnews資料照片）
而也有反方網友表示「餅乾類都很吸引我啊，很多別得賣場都買不到」、「纖三薯就是要去好市多買啊，別間又沒有，它還是有它獨特的地方」、「我們家很愛逛耶，常常有很多新品項可以嘗試，蠻有樂趣的」、「一年就真的也才收你個一千多，到底是要到多便宜才甘願....」、「沒感覺，就稍微漲價，東西都是大份量都可以用很久，不可能要大家成本都漲價然後售價都沒改變，人家是要賺什麼錢」。

而也有不少網友表示「萬年議題，如果真的有心的話，拿一款商品去比各大賣場、超市就知道了，選擇自己覺得最便宜的，最符合成本效益的去逛就好，沒必要一直吵這些」、「我家就在好市多隔壁，家樂福我開車要20分鐘，好市多就算貴個幾十元，都會選好市多，這就是個人選擇，怎麼吵有會員的人還是一堆！」（編輯：張嘉哲）

▲好市多會員卡示意圖。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲網友對於好市多的改變，是否要續辦下一年度的會員卡經常掀起討論。（示意圖／記者楊智傑攝）

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