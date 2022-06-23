台大生無聊重考學測！面試官全沒發現　爆二度錄取醫學系

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貼文一出，網友紛紛回應「知道當事人是誰，聽說學校系方氣到發抖」、「有聽說了，聽說學校氣到不行，但是我不懂學校幹嘛生氣欸....這不是自己的實力嗎＝＝」、「落榜最高分那個人真的會哭出來.....」、「問不到的話會不會是你太邊....放榜前大家就知道了吧XD」、「個申面試又不是匿名的，面試者身份是本系生是有多難察覺，自傳履歷看一眼就該知道了吧....不懂學校在氣什麼，那也是他的真實力啊」。
不過，也有人認為「.....是沒有任何問題啊，但是人家也是辛苦要考上台大醫學系，他明明上了又佔掉一個名額，那個落榜備取1的真的會哭＝＝」、「以規則來說沒問題，但以道德上來說非常不OK」、「戰況好激烈，支持方認為沒犯法合規定所以沒錯，反對方認為無聊佔名額所以不對，讓我們敬請看下去」。
而諸多的回應當中，也有網友貼出當事人IG，透露目前學校處理方式，內容提及校方在面試完當天即有收到舉報信，並給予該學生兩種選擇，第一「放棄錄取讓名額回流指考」；第二「重新入學嘗試成提編生（即學生經重考或轉學進入某校系後，因其某些學分數已於入學前修習過， 經抵免後達規定，可經申請提編至高年級）」當事人提到，兩種選擇都會讓學測名額減少一位名額，也就是即便當事人放棄錄取，該名額也不會補上備取1的人，而是會回流至指考錄取名額。
而據《ETtoday新聞雲》報導，台大註冊組主任李宏森證實有其事件，表示重考是每個人的權益，該生也符合相關門檻，最終也錄取，顯示醫學系是公平辦理，但由於該生後來並沒有參與分發，所以最後並未錄取，也就沒有違反台大不得有雙重學籍的問題，空出來名額也會留到之後的考試分發入學管道，名額並沒有消失。（編輯：張嘉哲）