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台大生無聊重考學測！面試官全沒發現　爆二度錄取醫學系

▲台大近日爆出一名醫學系在校生重新報考學測，也取得面試資格還二度錄取，引發熱議。（示意圖／翻攝國立臺灣大學臉書）
▲台大近日爆出一名醫學系在校生重新報考學測，也取得面試資格還二度錄取，引發熱議。（示意圖／翻攝國立臺灣大學臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 09:03:192022-06-23 10:37:17

111年學測個人申請入學分發在15日放榜，對於全台考生而言恐怕是「幾家歡樂幾家愁」，有些人上了理想心目中的系所、學校，有些人則是必須轉戰指考再拼一波。而近日，在論壇上卻爆出有台大生因為無聊重新報考學測，結果不僅成績優異申請到面試資格，連面試也通過，讓不少學生相當傻眼，掀起巨大討論。

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一名台大醫學系的同學在Dcard「台灣大學版」貼文指出聽說敝系今年有一個想體驗面試的快感，所以重考台大醫，個人申請去面試也上了，敝人我怎麼到現在才聽說？請問各位同僚們，有人知道這位大神是誰嗎？身邊問都問不到，非常好奇！」

▲台大爆有醫學系學生無聊重考學測，結果不僅成績優異，面試也通過錄取，引起熱議。（示意圖／取自Pixabay）
▲台大爆有醫學系學生無聊重考學測，結果不僅成績優異，面試也通過錄取，引起熱議。（示意圖／取自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「知道當事人是誰，聽說學校系方氣到發抖」、「有聽說了，聽說學校氣到不行，但是我不懂學校幹嘛生氣欸....這不是自己的實力嗎＝＝」、「落榜最高分那個人真的會哭出來.....」、「問不到的話會不會是你太邊....放榜前大家就知道了吧XD」、「個申面試又不是匿名的，面試者身份是本系生是有多難察覺，自傳履歷看一眼就該知道了吧....不懂學校在氣什麼，那也是他的真實力啊」。

不過，也有人認為「.....是沒有任何問題啊，但是人家也是辛苦要考上台大醫學系，他明明上了又佔掉一個名額，那個落榜備取1的真的會哭＝＝」、「以規則來說沒問題，但以道德上來說非常不OK」、「戰況好激烈，支持方認為沒犯法合規定所以沒錯，反對方認為無聊佔名額所以不對，讓我們敬請看下去」。

▲原PO表示學霸弟弟在學測「故意考差」，就為了不讀台大醫學系，而理由曝光，網友全跪了，直呼「太聰明」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲網友以「佔據名額」害真的首次申請同學落榜；以及重新報考「沒違反任何法律」兩派說法激戰。（示意圖／翻攝Pexels）
而諸多的回應當中，也有網友貼出當事人IG，透露目前學校處理方式，內容提及校方在面試完當天即有收到舉報信，並給予該學生兩種選擇，第一「放棄錄取讓名額回流指考」；第二「重新入學嘗試成提編生（即學生經重考或轉學進入某校系後，因其某些學分數已於入學前修習過， 經抵免後達規定，可經申請提編至高年級）」當事人提到，兩種選擇都會讓學測名額減少一位名額，也就是即便當事人放棄錄取，該名額也不會補上備取1的人，而是會回流至指考錄取名額。

而據《ETtoday新聞雲》報導，台大註冊組主任李宏森證實有其事件，表示重考是每個人的權益，該生也符合相關門檻，最終也錄取，顯示醫學系是公平辦理，但由於該生後來並沒有參與分發，所以最後並未錄取，也就沒有違反台大不得有雙重學籍的問題，空出來名額也會留到之後的考試分發入學管道，名額並沒有消失。（編輯：張嘉哲）

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