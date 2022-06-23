存款100萬All in！他靠房「賺回10倍」 網跪：少年房神
買房對現代人而言，是相當難以達成的目標，不過就有一名7年級網友透露，他靠著身上僅有的100萬自備款All in三重買房，之後又陸續買賣了新莊、A7等區域，最後賺回1000萬元，反觀同齡的朋友還在租屋繳房租，讓他直言：「所以買房跟沒買房，命運跟存款資產就是天差地遠！」
該名網友21日在PTT貼文，他以「七年級還有人沒買房嗎？」為題，表示有買房及沒買房，資產會差異非常大，他本身是7年級生，2010年買了三重第一間房子，買進500萬，賣出800萬，一共賺300萬，之後在新莊買了3間房，全賣掉又賺了800萬，「之前一堆人嫌棄的A7，在23萬一次掃了4間預售，都在文青國小附近，大概也賺了600萬」，如今A7已經沒有2字頭的房子了，「中間還去鳳鳴跟竹北短線也賺了300萬，短短10年賺了2000萬」。
原PO透露，他同學一直喊房價貴，要等跌再買，結果在松江南京租頂加房，月租就要1萬元，光是房租就貢獻給房東100多萬，最後還是沒買房，跟他的資產就已差異2000多萬，這筆錢依照目前中位數可能要工作存40年才有，讓他直言：「所以買房跟沒買房，命運跟存款資產就是天差地遠。」
貼文一出，網友紛紛留言驚嘆，「少年房神XD」、「真房神」、「正解，買房才是簡單翻轉財富的方法」、「A7真的很猛」、「八年級頭超後悔沒捏懶趴多買間A7，但目前有2間也知足」、「少年房神，恭喜」、「現在千萬別抱著存錢夠再買房，房價漲速遠非存錢速度能比」、「A7目前的新案都開到40萬以上了，兩年前才20幾萬」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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