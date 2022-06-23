特企／開元食品分享菜單新攻略！積極布局外帶商機

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韓衍緒師傅進一步分享幾個重要關鍵字：安全、穩定與效率；必須要先認清，並不是100%把內用菜單轉成外帶就好了，仍需專業考慮食材在餐盒裡的時間、溫度等條件下的安全性，還要讓消費者體驗到外帶餐點與內用餐點品質一致的穩定度；最後就是食材準備與烹調時間上的效率，如何能節省時間又兼顧品質風味。舉例來說，針對外帶需求所設計的餐盒應用「香檸伊斯尼拌拌雞」，以雞腿肉為主菜，去骨切丁抓醃，稍做調味後油炸鎖住雞肉的鮮味，鹽水川燙花椰菜外，可以再準備香菇、玉米筍等消費者喜好的蔬菜，最後將開元荷蘭醬與芙芮西檸檬汁攪拌均勻作為佐醬使用，就是一道非常適合放入外帶餐盒的料理，尤其荷蘭醬作為法式料理經典的五大醬料之一，直接選用開元專業調製的醬品，可以提升廚房後場準備的效率與品質一致性。
另一道可以作為創意發想的基底應用料理「日式胡麻雞肉堡」，選用雞胸肉放入慕斯機打均勻，加入板豆腐、花枝漿、洋蔥、胡蘿蔔碎、薑泥後，再加入開元焙煎胡麻醬，攪拌製成肉泥，輕油香煎即可，搭配健康的蔬食，再以橄欖油黑胡椒等調味攪拌，烘烤12分鐘再悶5分鐘，就能完美呈現，使用的開元焙煎胡麻醬清爽不膩口，保留芝麻香氣，火烤時蔬擺盤裝飾，兼顧美味營養與視覺美感。
韓師傅表示，這段期間的消費者選擇外帶的原因，與自己居家料理最大的區隔，最重要還有一點就是能快速出餐，像是開元食品為餐飲客戶推出很多醬料系列的產品，都能幫助客戶掌握風味的同時兼顧效率、且品質安全穩定。開元食品透過團隊合作的創意與巧思實例分享，讓餐飲客戶能輕鬆掌握市場趨勢和創新應用，快速反應成為專業且創新的餐飲平台，提供新穎的餐飲組合來抓住最新的外帶商機。
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