開冷氣牆壁卻燙到爆！他一追查「鄰居搞的」：拿對方沒轍
每到夏天台灣就會濕熱難耐，冷氣也成為家家戶戶的必需品，而涼爽的代價可能是高昂的電費。近期就有民眾開啟冷氣，卻感覺室內溫度降不下來，更發現牆壁發燙，一追查才發現真相竟是「鄰居搞的」。
一位網友在臉書公開社團《宜蘭知識+》崩潰求助「我家沒有西曬問題，以前這種天氣大概溫度落在28-29度吹電風扇還可以，現在回房間基本32度以上，吹冷氣牆壁還是溫熱的」，後續原PO一追查，才發現是鄰居設置虛擬貨幣的挖礦機房，才導致那面牆壁發熱。
「機房剛裝不久的樣子，台電來看好像說用電合法，還有請台電、環保局來測噪音，但好像也無法處理，民宅弄這個真的很自私，也不顧慮鄰居」，這樣的結果讓原PO無奈「你在爽爽賺錢，隔壁鄰居都快熱死，我住了30幾年不曾牆壁發燙過，會不會有發生火災的疑慮？」
不少網友看完也紛紛回應「受災戶+1，求解怎麼辦，加了冷氣怎麼吹都不怎麼涼，像烤爐一樣難受」、「比特幣現在崩跌，礦場可能過陣子就不在了」、「愈挖愈賠，去勸一下他」；不過也有內行人認為牆壁發熱另有原因「正常如果是礦場，溫度一定會管控好，溫度過高，晶片運轉會影響，所以不大可能溫度會那麼高」、「應該不是挖礦機房，礦機很嬌貴的，能熱到牆壁發燙那室內肯定超過40度，礦機溫度過高會降低算力，就算不專業礦廠也不可能這樣搞」、「請台電人員來看牆壁有沒有漏電一直在發熱，它們就知道怎麼做了」。（編輯：潘毅）