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肯德基再推泰檸脆雞、爆漿榴槤球！老饕哀嚎：還我雞米花

▲肯德基將於6/28~8/1期間限定推出泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖/記者周淑萍攝)
▲肯德基將於6/28~8/1期間限定推出泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖/記者周淑萍攝)

記者周淑萍、董妍廷/綜合報導

2022-06-23 15:02:532022-06-23 15:12:08

肯德基動作頻頻，新口味一波接一波，5月底先是宣布甜點加入新品牌「K-Dessert頂級甜選」首款甜點「莓果奶酥撻」同步上市，接著陸續有「韓辛甜薯無骨大口脆雞」以及「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，今(23)日再推新品全新推出「酸辣滴咔泰檸脆雞」，將泰式料理口味結合酥脆多汁的咔啦脆雞，預計將於6/28~8/1期間限定開賣，同步登場還有相當挑戰味蕾的「爆漿榴槤球」。從6/28到7/11，請記得代碼「50343」，可享有嚐鮮價優惠。

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▲肯德基推泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖/記者周淑萍攝)
▲除了有「酸辣滴咔泰檸脆雞」同步登場還有相當挑戰味蕾的「爆漿榴槤球」。(圖/記者周淑萍攝)
肯德基在炎熱的夏季推出泰式新口味「酸辣滴咔泰檸脆雞」，取材泰式經典料理檸檬魚，使用肯德基獨家11種私房醃料的咔啦炸雞，淋上以檸檬、南薑、蒜、辣椒調製而成的泰式香檸酸辣醬，不只外型吸睛，吃起來清香又伴著酸辣口感，相當開胃。

▲肯德基推泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖/記者周淑萍攝)
▲肯德基「酸辣滴咔泰檸脆雞」，咔啦炸雞淋上泰式香檸酸辣醬，不只外型吸睛，吃起來清香又伴著酸辣口感，相當開胃。(圖/記者周淑萍攝)
同步相當挑戰味蕾的「爆漿榴槤球」，將東南亞的水果之王榴槤融入新品，酥脆又點Ｑ軟外皮，包住濃郁香氣的榴槤流心內餡，對於喜歡榴槤獨特香氣的民眾來說應該能感受到水果之王的美味。爆漿榴槤球單點69元2顆/份，加點59元。

▲肯德基推泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖/記者周淑萍攝)
▲肯德基爆漿榴槤球新口味 ，相當挑戰味蕾。(圖/記者周淑萍攝)
酸辣滴咔泰檸脆雞單點72元；6/28~7/11輸入代碼「50343」可享有嚐鮮券，售價149元，包含：泰檸脆雞Ｘ1＋咔啦脆雞Ｘ1+百事可樂小杯；另有超澎湃的「泰饗樂套餐」售價260元，內含：泰檸脆雞Ｘ2＋脆薯+爆漿榴槤球2顆+泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福+百事可樂中杯。

▲肯德基推泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖/記者周淑萍攝)
▲超澎湃的「泰饗樂套餐」內含：泰檸脆雞Ｘ2＋脆薯+爆漿榴槤球2顆+泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福+百事可樂中杯，售價260元。(圖/記者周淑萍攝)
但肯德基每每一有新品推出，網友就會繼續敲碗留言：「拜託把玉米濃湯改回來」、「我的雞米花呢？」、「紅茶沒了、雞米花也沒了」、「還我雞米花」。官方小編則給了官方標準答案：「我們都有持續調整餐點，也會參考各方建議，謝謝反應。」

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