肯德基蛋撻還在！另推K-Dessert 頂級甜選 首款新品曝光
肯德基日前突然在官方粉絲專頁上宣告「將正式跟蛋撻劃分界線，這次不賣蛋撻了！」消息一出各大社群立刻湧入大批網友留言熱議，還傳出外送平台foodpanda暴雷，謠傳肯德基將開蛋撻專賣店，讓肯德基急忙出面撇清！不過金(23)日下午肯德基官方終於正式對外公布正確消息，「這次真的不是蛋撻」，而是要推出肯德基年度最受矚目的全新代表作「K-Dessert 頂級甜選」，首款新品為「莓果奶酥撻」將於5/24全台178間肯德基門市限定販售，售價52元。
蛋撻迷們可以放心了！大家熱愛的蛋撻還在，重磅打造新路線-K-Dessert 頂級甜選，首發產品推出期間限定的新式甜點撻「莓果奶酥撻」，5/24「K-Dessert 頂級甜選」首發新品「莓果奶酥撻」將於全台肯德基門市限定販售。
全新 K-Dessert 頂級甜選「莓果奶酥撻」正式登場為品牌年度最受期待新品，以深受歡迎的肯德基獨家經典手工捏製 163 層酥脆葡式撻殼，注人精心熬煮的嫩滑馥郁香草卡士達醬，放上嚴選美國100%天然鮮凍蔓越莓，覆蓋選自比利時珍珠糖製成的奶酥。詳細品項內容，肯德基記者會正在進行中，稍晚《NOWnews今日新聞》將為讀者帶來最完整的影音及文字內容。