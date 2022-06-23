成大資工男想重考上台大！眾見「1關鍵」急勸退：沒必要

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原PO接著說，他自己個人覺得同個科系重考的意義比較不大，「但很好奇台大的資源和出國風氣會不會值得去拼一年重考，對兩所學校資源和環境之間的差異不是很了解，希望能收穫到一些大神的意見」。
貼文一出，有網友認為，「差一年你有損失什麼嗎？有把握能考的更好一率重考，學測或是指考是決定人生重要的轉折，台大的資源、風氣等等，遠超其他台灣的大學，但是也要考慮到跟你競爭的同儕實力，但你還要顧GPA（成績平均積點），要讀PhD，直接選台大，讀Ms的話，三圍夠高就穩了，頂大有加分，但是台灣讀什麼大學，不要太扯的應該都ok」、「想出國讀碩有能力當然轉台大。台大跟成大在國外學長姐資源差蠻多的」、「台大資源一定是勝過成大啦，光是人脈就有差了。不過科系都一樣，重考的需求可能沒這麼大，看你大學四年想要什麼，如果只是想要精進資工專業，那不必重考，如果是想認識更強的同儕、增廣眼界，台大會非常適合你」。
但多數網友都認為「如果未來要出國讀書，就沒必要轉學，且要出國讀碩，更注重的是GPA」，「目標出國的話，沒必要重考」、「不值得。假設今天是海大資工到台大資工花這一年也是不值得，既然你想出國讀研或工作不如把這時間省下來拿去刷題練托福、GRE」、「之後要出國的話我覺得不推重考，頂多在學轉考」、「出國的話應該是顧好GPA比較重要」、「在成大好好刷gpa就夠了」、「不值得，軟體工程師的職位不是很care校名。把程式基礎打紮實比較重要」、「當然不值得， 讀完成大，去美國拿個電腦科學碩士吧！比去台大有用多了」。
其中，還有一位台大女網友說「想出國的話，我覺得在成大也不錯呀！我就很後悔當年應該選成大，衝個gpa。臺大讀書好辛苦，一堆神人跟你競爭」、「去台大反而難出頭」。（編輯：郭佩蓉）