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家宴美背看光！解密大S身上刺青　它讓人妻不忘渴望自由

▲大S家宴照曝光，其中一張美背照讓刺青全部入鏡，相當吸睛。（圖/小S化妝師IG）
▲大S家宴照曝光，其中一張美背照讓刺青全部入鏡，相當吸睛。（圖/小S化妝師IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 15:42:162022-06-23 16:28:04

大S徐熙媛今年2月再婚嫁給20年前舊愛「酷龍」，消息震撼台韓兩地，更讓酷龍直接空降「國民姐夫」的稱號。隨著酷龍近日在節目上公開一系列甜蜜照之後，兩人是越愛越大方，今（23）日凌晨，小S的化妝師也在社群貼出雙方家宴的畫面，不僅好友黑人、范范在場，兩人深情相擁的畫面更是觸動人心，而其中一張則是大S背部美照，除了照片中三個刺青之外，大S身上還有其他地方也都有刺青，且各個都有其代表的意義，不同部位還有不同的故事，讓人不得不佩服大S的感情觀。

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▲大S不僅背部有刺青，胸前也有「愛的印記」，而具俊曄手臂也皇冠並刺上大S的韓文名，真的是閃瞎全天下人。（圖/徐熙媛IG、[email protected]_taipe）
從親友貼出的照片來看，大S的頸部有一個「六角星圖案」；左肩膀則有「紫色巨大翅膀」；右肩膀則有「蝙蝠翅膀」，但其實不只如此，大S的胸口還有英文字的刺青，過去腳踝也曾經有「愛的印記」，最後雷射除刺青時太痛，上節目時將其稱為是「地獄之火」的過程。

從大S頸部「六角星圖案」來說，她曾經在節目《康熙來了》中透露「這個就是跟我本身喜歡外星人有關」，表示這個圖案的由來是一位法國人「雷爾」，宣稱看過外星人，還跟外星人溝通過，外星人也告知雷爾許多人類的由來等等，最後在外星人太空船就看到這個「六角星」的標誌，象徵的是代表宇宙無限大也無限小這類有意義的話，於是將其刺在自己身上。

而在節目中，她曾透露自己曾經為了除去腳踝的刺青，結果疼痛的程度「慘無人道」，讓她直呼這根本是「地獄之火」等級的雷射手術，後來才知道，原來當初大S要去除的刺青，正是與具俊曄相戀時所刺的「姓氏」，但當時因為不懂韓文，錯把愛的印記「具」刺成了「九」，隨後與酷龍分手之後，與藍正龍交往，礙於男友介意刺青，決定去找醫師雷射去除，沒想到如此之痛。

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▲大S曾經為了去除腳踝的刺青去做雷射，結果痛感超乎想像，稱其雷射手術為「地獄之火」。（圖/康熙好經典YT）
至於大S左肩膀的「紫色巨大翅膀」，則是他在與汪小菲結婚後所紋，並曾經在社群發文寫道「我是人妻，我是媽咪，但我還是我，我的內心是自由的」象徵不被人妻以及為人母親的角色給拘束著，被視為是婚後依舊象徵對自由的渴望；至於右肩的「蝙蝠翅膀」是大S首次曝光的紋身，兩邊翅膀風格不同，頗有天使與惡魔之感，搭配中間的六角星，實屬非常特別。

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▲大S左肩以及右肩都有翅膀圖案，背後頸部則是有一顆「六角星」。（圖/小S化妝師IG）
而大S胸口的「Remember Together Forever」，這同樣在具俊曄身上也能找到同樣的刺青，起源是來自於24年前兩人戀愛時最喜歡的歌曲《Remember》中的歌詞，經紀人透露「他們很喜歡這一句歌詞，所以才選擇刺在身上」；最後則是兩人日前一起曝光的「無名指婚戒刺青」，具俊曄上節目大聊與大S相遇、相愛甚至到結婚的過程，曬出一系列親密照，讓大家見證這20年失而復得奇蹟似的愛情，也大量獲得海內外觀眾衷心的祝福。（編輯：張嘉哲）

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▲大S以及老公具俊曄無名指都有婚戒刺青，閃瞎不少網友。（圖/小S化妝師IG）

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