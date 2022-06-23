LINE收怪訊息「交個朋友」？女愣：ID外流嗎 暗黑手法曝
LINE在台灣深受許多人喜愛，免費傳訊息、通話、轉帳等功能，成為國人聯繫親友最佳工具，不過今日有一位女網友分享，某天自己的LINE突然跳出陌生人的訊息，劈頭就問什麼星座，還要求當朋友，充滿疑惑的她一問之下才發現，對方竟然是用某種「特殊手法」搭訕，讓她相當無言。
該網友日前在Dcard發文表示，「今天我一如往常的出去運動，突然我手機來了陌生訊息」，訊息中，陌生人向她打完招呼後，便詢問原PO星座和要求做朋友，甚至再原PO詢問身份時，強調自己不是詐欺犯，滿頭問號的PO起初以為是朋友將她的LINE ID給別人，怎料一問之下，真相讓原PO傻眼。
原PO向對方詢問「怎麼會有我的LINE？」陌生人表示自己是「無聊亂按」的，並解釋用手機亂按數字，就剛好查到原PO的LINE，感到詫異原PO則是選擇貼圖敷衍過去，雖然最後陌生人沒有持續騷擾，也傳訊道歉，不過原PO仍驚呼「原來隨便亂按也能按到別人的手機號碼或者ID，這樣其實蠻恐怖的，有人遇過這種情形嗎？」
貼文引發熱議，網友回應「我也試過亂按，或從自己的ID去查有沒有人跟我很像，真的可以找到人」、「其實女生常見的英文名字+生日組合真的很容易搜出人」、「我有輸入錯誤加錯人的經驗，但沒和對方傳訊息因為立馬發現加錯了，但對方反而主動和我聊起天」、「別人加你好友，可以設定成你確認後他才可以留言，好友邀請會在首頁，但不認識可以刪掉」、「我昨天也遇到兩個，工作需要所以沒有開阻擋訊息，真的好煩」。（編輯：張志浩）