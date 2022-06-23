台大學霸重考醫學系照上！學長揭「沒人發現」關鍵：正常
學測個人申請分發結果在15日出爐，不過卻驚傳有台大醫學系學生重考，更順利通過面試錄取，台大也23日出面證實確首此事，引發各界爭論。對此事件，陳志金醫師也以醫學系大學長的身分解析內幕。
日前一位台大醫學系學生在論壇Dcard上爆料「聽說敝系今年有一個想體驗面試的快感，所以重考台大醫，個人申請去面試也上了」，而今（23）日台大註冊組組長李宏森也證實確有此事，但翻查相關規則發現，重考是考生權益，該考生原本在本校醫學系就讀一年級，在學生身分也不影響其重複報考醫學系的權益。
而台大醫學系多年以來，申請入學都不設備取，今年學測依舊只有正取50名；李宏森組長也表示「醫學系在發現有在學生重複錄取後，有跟該考生聯繫，看是要退掉一年級學籍，重新入學為新生，還是要放棄資格、不進行全國統一分發，讓名額回流到7月分發入學，不會有浪費名額問題」。
針對上述事件，身為台大醫學系大學長的陳志金醫師也認為「醫學系系主任不認識醫學生，那是很正常的事！應該『不用騙』，台大醫學系每屆有140人，系主任不可能認識每一位學生。更何況大一、大二新生，都還在校總區唸共同科目，大三才會到醫學院，才可能有機會在路上遇到系主任」。
陳志金醫師同時提到，依照系主任的醫療專科，大概要到大三、大四，有機會被帶到小組討論的學生，才有可能認識「幾個」，再來就是在見實習時，有輪到系主任該專科見實習的學生，才有可能再多認識「幾個」。
最後陳志金醫師也說「不要說系主任不可能認識所有醫學生了，醫學生當中，應該也有不少人，不認識系主任」。（編輯：潘毅）