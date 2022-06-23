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疫情海嘯襲捲餐飲、零售業！5月營業額月減7%

▲經濟部統計處今（23）日公布5月零售業營業額降為3,197億元，較上月減少7%，餐飲業方面，營業額降為575億元，月減7.4%。（示意圖／取自unsplash）
▲經濟部統計處今（23）日公布5月零售業營業額降為3,197億元，較上月減少7%，餐飲業方面，營業額降為575億元，月減7.4%。（示意圖／取自unsplash）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-23 17:23:00

經濟部統計處今（23）日公布5月零售業營業額降為3,197億元，較上月減少7%，餐飲業方面，營業額降為575億元，月減7.4%，統計處副處長黃偉傑表示，隨著國內確診數攀升，民眾自主減少外出聚餐及購物，導致餐飲、零售業營業額呈現月減。

根據經濟部公布的數據指出，5月批發業營業額為1兆843億元，較上月增加1.9%，經季節調整後增加0.2%，為歷年同月新高，年增7.9%，主因全球新興科技需求熱絡，外銷動能續強，加上國際原物料價格高檔盤旋，導致機械器具批發業年增12.3%、建材批發業年增3.9%；藥品及化粧品批發業因國內確診人數上升，篩劑與藥品需求增加，年增50.0%；汽機車批發業則年減21.6%，主因車用晶片短缺，致車輛供應緊縮。綜計1至5月營業額為5兆3,073億元，創歷年同期新高，年增9.8%。

零售業部分，隨著國內確診數攀升，民眾外出購物轉趨謹慎，導致5月零售業營業額降為3,197億元，較上月減少7%，但與上年同月相比，則年增2.7%。

其中布疋及服飾品零售業、百貨公司、家用器具及用品零售業營業額分別年增20.4%、15.6%、15.1%，黃偉傑說明，因上年同月三級警戒管制措施導致實體通路人潮大幅下滑，比較基期較低所致。

然而，超級市場、資通訊及家電設備零售業則因上年同月民生用品採購潮、遠端視訊相關設備需求激增，比較基期偏高，分別年減9.5%、3.3%。

另外，燃料零售業因國內油價較上年同月上漲，年增11.0%；汽機車零售業則因缺車呈年減8.3%。綜計1至5月營業額為1兆7,143億元，創歷年同期新高，年增3.9%。

至於，餐飲業方面，5月雖有母親節聚餐商機，但因疫情升溫，民眾自主減少聚餐與外食，致餐飲業營業額降至575億元，較上月減少7.4%，但與上年同月相比，則年增14.4%，黃偉傑解釋，由於上年同月三級警戒管制下，餐廳全面禁止內用，營收大幅下滑，比較基期較低，加上今年外帶外送訂單明顯提升，才會導致營業額呈現年增的狀況。

餐飲業中，餐館業及飲料店業分別年增13.0%及28.6%；外燴及團膳承包業因空廚拓展多元銷售通路，年增1.7%。綜計1至5月營業額為3,370億元，為歷年同期新高，年增4.3%。

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據受查廠商對111年6月營運看法，按家數計算之動向指數批發業為48.7、零售業為48.8、餐飲業為42.1；按營業額計算之動向指數批發業為48.0、零售業為48.8、餐飲業為48.4，顯示6月份批發業、零售業及餐飲業營業額將較5月減少。

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