借住男友家時「少說1句」！家長背後嫌棄 網：感覺問題
情侶在不少情況下，都有機會到另一半的家中借住，可有位民眾卻因為返回男友家中，看到其家長時「少說1句」，導致被在背後說閒話，使情侶兩人煩惱不已，可網友則認為父母要的不過是「一個感覺」，勸女方可以圓融一些。
男方於臉書專頁《靠北女友my girl》發文，表示女友已借住家裡半年，某天上廁所時意外聽到男方父母談到自己，可對話內容卻是對她的不滿意，認為她「下班回來的時候，都只買自己的，不會打電話回來問我爸媽要吃什麼」，這言論令女友相當委屈，向男方抱怨「難不成，我要每天下班回來都要問？那問的話，他們說要，我要不要收錢？」，最後說「活著這麼累做什麼...」。
網友一致分析「我覺得老人家在意的是感覺問題」，並表示「長輩就是喜歡被問，根本原因就是要被注意被關心」、「老人家其實在乎的是要心意問題，未必真的想貪那麼一點小便宜（但如果真的連這點便宜也硬要的話，這樣的家庭還是別嫁了吧）其實很好測試，會貪小便宜或是根本看不上妳的其實會越來越貪心，甚至藉故挑剔，真的會珍惜的反而會回報給妳」。
有人更提供說法，讓女友用來化解與對方家長的尷尬「不用每次，偶爾多買，比如看到不錯的碗粿，多買二碗，回來說，這古早味聽說𣎴錯，給你們當點心，然後各做各的。」
部分人則認為是男方問題「你不適合婚姻！！許多婆媳問題，是需要另一半做為溝通橋梁的」，或是兩人一起搬離家裡「搬出去，什麼問題都消失，我就是這樣做，自己要有能力才不會裡外不是人」。 （編輯：李惠婷）