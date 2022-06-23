看展要變裝！暴龍集體對「祖先」吼叫 網笑：超有儀式感
這大概是史上最特別的恐龍展了！日本鳥取縣立博物館在日前舉辦暴龍展，為了想讓這次的活動更有創意，邀請15位民眾穿上「暴龍裝」逛展，網友看了都忍不住笑說：「根本是暴龍們對祖先致敬啊！」
根據外媒報導，鳥取縣立博物館這次的活動是與「日本暴龍保存協會」一同舉辦，展覽期間從6月18日持續到8月28日，而為了讓民眾對暴龍更有感覺，博物館特地邀請15位民眾穿上「充氣暴龍裝」入場，一起欣賞「列祖列宗」們的化石與骨骼等等。有趣的是，館方的工作人員在這群暴龍入場時，還切切地提醒牠們「不可以吃人喔！」，甚至還集體對著仿真的恐龍機器「吼叫致敬」，畫面非常搞笑！
其中一位38歲的「上班族暴龍」邀請了三位朋友一起參加，他表示「雖然穿這套恐龍裝能見度有點差，但是很有趣，好像自己真的變成了暴龍一樣」，而另一位「媽媽暴龍」則表示，原本只是因為孩子喜歡才對恐龍產生興趣，但實際參加後，看見「祖先們」的化石卻產生了一絲絲的感傷呢！
網友們看了都紛紛笑說：「恐龍展開幕（X）認祖歸宗大會（O）」、「笑死，瞻仰列祖列宗」、「看起來太搞笑了」、「見祖先嚕！！」、「背後看好像一群燒肉聽講座會」、「暴龍們都很專心地在學習呢」、「好想參加喔」、「史前認親大會」、「還有一隻暴龍在做筆記，太認真了吧哈哈」。（編輯：陳珮瑜）
進場也要吼叫一下啦！