攔車「穿小比基尼」爆紅！推特起底瘋傳 英文老師發聲了
近日屏東東港碼頭有一名女子身穿比基尼在路邊招車，因為實在太顯眼，被網友拍下之後上傳到網路上，引起廣大迴響，隨後該名女子身分也被起底，發現是所謂的「英文老師倪娜」。對此，倪娜也在昨晚親自發文表示「雖然不可能讓所有人喜歡我，但我仍會繼續努力生活度過每一天」。
一名網友日前在「爆廢公社公開版」貼出一系列照片，只見照片中地點位在東港東琉線候船碼頭，結果畫面中出現一名身材有致的馬尾妹，穿著藍色比基尼在路旁攔計程車，但比基尼似乎尺寸還有些太小，讓路過的網友眼睛為之一亮，開玩笑直呼「夏天真的到了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太神扯了吧，夏天這麼嗨的嗎？」、「這是剛剛去玩水還沒換裝？」而也有網友火速發現這位女子是「家教英文老師倪娜」，不僅在IG有6萬人追蹤，其推特的粉絲更有23.2萬人，平常在社群上也時常分享自己擔任模特兒所拍攝的作品，尺度有大也有收斂，展現不同樣貌給粉絲，這次爆紅後其推特帳號也被大量網友關注瘋傳。
對於這次意外被捕捉上傳網路，倪娜也在IG上發文提到「報導當作笑話看就好，我其實很低調的」；而也由於不少網友看到照片後認為穿著不妥，因此口出惡言攻擊，倪娜則昨晚在推特發文提到「我知道不可能讓所有人都喜歡她，我並不完美，不論外在或是內在，只是我很清楚自己沒有做出什麼壞事，以後的我仍會以現在的我為榜樣，繼續努力生活度過每一天，最後感謝一路上陪伴我的所有人，有你們在很幸運。」貼文充滿十足的正能量。（編輯：張嘉哲）