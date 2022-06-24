砸錢裝變頻冷氣完全沒用！眾人秒懂「致命原因」：有道理
近日連續好幾天天氣都相當炎熱，濃濃的夏日氣息已經到來，每到中午時刻都會飆破35度以上，讓在室內的民眾根本耐不住高溫，紛紛開啟冷氣狂吹，但伴隨而來的就是龐大電費的問題。而就有網友討論「有人跟我一樣覺得變頻冷氣有種還好的感覺？」其原因曝光後，引起熱議。
一名網友在臉書社團「不塑之客」貼文指出「本來家中是沒有冷氣的，最近這幾年真的熱到受不了就裝了一台變頻的，結果吹下來的的心得就是，發現台灣現在根本太熱了，三、四月就要開始開冷氣，一路要開到十月甚至更久....每一期的電費也是要兩千多，真正不開冷氣的冬天才短短幾個月，有一種好像砸錢裝變頻冷氣也沒省多少的感覺」。
貼文一出，網友紛紛回應「+1....從現在開始開的話，要一路開到11月左右」、「台灣現在冬天的日子大概就三個月到4個月，秋天都不知道跑哪了」、「我家本來也舊式的，以前冷氣就開夏天就好，現在變頻春秋季也都要開，真的太熱了，實際算下來電費差不多」、「真的會有這感覺欸，冷氣機型雖然升級，但環境也在改變」、「哈哈哈還蠻有道理的欸，環境變遷讓我們感覺變頻沒省多少」。
不過，也有網友認為「早買早享受，環境已經改變不了了」，「還好啦，那如果你還是舊式冷氣的話，現在要長時間開，你電費更貴」、「以後只會越來越熱，變頻就是早買早享受，不用去跟舊式計較這些」、「換變頻還是趨勢，因為以後只會越來越熱，用舊型冷氣這樣開，電費可能都是三五倍在跳，還是變頻好啦。」（編輯：張嘉哲）