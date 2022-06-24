高雄拖板車運神秘「巨型木箱」！警察一路護送 網猜答案
高雄市苓雅區街頭，昨（23）日上午有一輛拖板車載運著約有4公尺高的巨型木箱，在馬路上顯得十分吸睛，且拖板車周遭還有多位員警護送，讓網友不禁好奇箱內裝的到底是什麼，引發熱議。
有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，請教大家「這卡貨櫃到底裝什麼呀？一路有保安警車憲警跟一台警車還有還有2個騎歐兜邁的波麗士護送...」照片中可以看到一輛綠色拖板車載著巨大木箱，拍照地點在高雄市苓雅區成功一路，周遭還有員警隨行護送，讓這個移動木箱成為馬路上最讓人在意的風景線。更有其他目擊的網友透露，「這平板櫃早上從69號碼頭出來時，是共有4、5輛警車加一台憲兵車後頭押車」，陣仗真的不小。
至於箱子裡到底裝了什麼，網友紛紛在底下留言猜測說，「可能是保3押貨檢驗」、「有憲兵跟警察護送的通常十有八九是軍工物品」、「載台南博物館的僵屍」、「中科院的東西」、「船的引擎也有可能，我單位的艦艇在基隆換引擎時，也是這樣裝進來碼頭，吊進去更換」、「科技園區的機台」。
還有許多網友搞笑表示，「肯定是恐龍」、「侏羅紀剛演完，來台灣安置」、「侏羅紀世界的恐龍演完了要載回去家鄉休息」、「變形金剛」。另有人猜測是台積電的半導體機台，不過專業網友指出木箱「上面又沒寫ASML」，應該和台積電無關。
而根據《蘋果新聞網》報導，警方證實木箱運送的是軍品，但具體為何物則是機密。（編輯：倪浩軒）