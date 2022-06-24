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進台積電因「這事」嚇壞台大碩士生！釣過來人喊：每天哭

▲一名台大碩士畢業的男網友表示自己進台積電工作後，被「這事」嚇壞，體重還不斷下降。（圖／美聯社／達志影像）
▲一名台大碩士畢業的男網友表示自己進台積電工作後，被「這事」嚇壞，體重還不斷下降。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 10:10:24

有「護國神山」之稱的台積電（2330）有優渥薪資和福利，是許多人夢寐以求的求職目標，不過高工時、壓力的工作環境卻也使不少人卻步；對此，就有一名台大碩士畢業的男網友發文，表示自己進台積電工作後，被「這事」嚇壞，導致體重不斷下降，貼文一出，也釣出不少過來人直呼「每天都在哭」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「台積電能讓人快速瘦身」為題發文，表示很多人在讀研究所期間，因為要寫論文兼計劃案的壓力，導致體重不斷上升，「大概就是不斷熬夜，宵夜都吃炸雞，又時常喝酒」，也讓他原先72公斤，到研究所胖到85公斤。

可是自從他畢業後到台積電上班，截至目前大概工作了半年，體重已經掉到69公斤，「工作到現在還在碰撞期，面對很多事情都有種要趕快學起來的壓力」，但每件事情也不是做個一兩次就學會的。

所以他面對壓力的累積，導致上班期間基本上都沒什麼食慾，早餐通常都沒吃，中餐的話就是找時間休息時隨便買東西塞個胃，也讓原PO無奈直呼，「就不再多說上班的狀況了，總結，進台積不用特別去健身房瘦身，除非你想練大肌肌」。

▲一名台大碩士畢業的男網友表示自己進台積電工作後，被「這事」嚇壞，體重還不斷下降。（圖／NOWnews資料照片）
▲一名台大碩士畢業的男網友表示自己進台積電工作後，被「這事」嚇壞，體重還不斷下降。（圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，掀起熱議，「我妹給我媽內推進去，現在每天都在哭」、「看起來瘦了，但你這樣不會比較健康」、「15公斤好扯...我最開始工作的時候是消耗很大，但是又不停吃，結果沒胖也沒瘦」；但也有網友表示，「我IT，變胖==」、「騙人，我進去後胖了5kg」、「胖4公斤路過…」、「我也以為我會瘦…」、「我製程，越來越胖……」。（編輯：郭佩蓉）

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