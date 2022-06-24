他西曬房「高溫飆44度」熱哭！網曝神招救援：一次降10度
夏天的高溫讓不少人受不了，到室內第一個動作就是開冷氣，而住在西曬房更是慘受炎熱折磨，就有一名網友分享自家西曬房間的溫度，竟然飆到44度，讓他苦嘆「7、8月怎麼過！」貼文曝光後，釣出許多過來人提供解法：「頂樓要架90%遮陽網，天花板才不會被烤熱，才花個幾百元，能降10度了！」
該名網友昨（23）日在臉書「爆廢公社公開版」貼文，他表示自己住在西曬的房間內，不過現在才6月，冷氣顯示的溫度就已經高達43-44度，完全無法想像7、8月該怎麼過，讓他一想就崩潰到不行。
貼文一出，網友們看到原PO房間高溫飆到44度，紛紛嚇壞留言，「我以為我房間38度已經極限了」、「這是住火爐的概念嗎」、「你是不是想省錢，直接房間三溫暖」、「43度你根本待不住吧，這是熱浪等級了」、「你這個溫度是飯店溫泉池的溫度吧」、「誰說這世間不夠溫暖的，都去你家」、「你家很適合養隻駱駝應景」、「嚇數人，你家房子是壞了嗎」、「我看過我房間36度，我以為很高了」。
另外，也有過來人提供解決辦法，「頂樓要架90%遮陽網，天花板才不會被烤熱，才花個幾百元，能降10度了」、「遮光窗簾、遮陽貼紙用起來啊」、「我家四面採光，也有西曬房」、「房間西曬，解法是窗戶貼隔熱紙，牆壁鋪上防水墊，釘一層三分板隔熱，我是這樣解決房間西曬」、「貼隔熱玻璃貼，會降一些」、「我家也是，窗遮簾就不會很熱」、「窗簾要裝遮光的，窗戶貼錫箔隔熱」。（編輯：賴禹妡）