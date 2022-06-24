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7-11、全家大戰好幾年！網推爆抉擇逛法　真正輸贏點是它

▲台灣超商密度非常高，由於24小時營業加上應有盡有的特性，成為民眾不可或缺的店家之一。（圖／記者黃韻文攝）
▲台灣超商密度非常高，由於24小時營業加上應有盡有的特性，成為民眾不可或缺的店家之一。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 10:13:39

台灣超商密度非常高，由於24小時營業加上應有盡有的特性，成為民眾不可或缺的店家之一。而說到超商品牌，就以7-11以及全家兩間為店數最多，也常常可以看到同條街道直接開在對面、隔壁打對台的情況。而近日，就有網友分享自己從「7-11逛到全家之後，發現自己已經變成全家粉絲」引起廣大討論，不少網友紛紛推薦自己的「抉擇逛法」，掀起話題。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「我以前非7-11不買，愛它到就算眼前是全家也會走遠一點到7-11的地步，但最近幾年真的變心了，包括覺得早餐組合全家比較厲害的感覺；還有即期品雖然7-11比較便宜，但是全家從五點就開始賣，下班到家時間全家對我來說真的比較友善」。

▲全家本周推出能量飲買一送一，7-11則有喉糖買一送一，並推出皮卡丘版舒潔衛生紙單串99元。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲網友表示自己近幾年逛超商逛到變成全家粉絲。（示意圖／記者黃韻文攝）
「另外全家瘋狂的跟大小餐廳、網紅聯名推出的不同商品也很吸睛，雖然有時候很鬧，但還是會因為是新產品而去購買；最後就是APP的設置了，全家的APP是真的比7-11的好用，包括點數制度、加價購、包裹寄件狀態、食物門市庫存等等都超好用，感覺這幾年開始變成全家粉絲了！還是7-11有哪裡的好我沒看到，大家再跟我推薦」。

貼文一出，網友紛紛回應，揭開心中「抉擇逛法」，「兩間各有各的好，但要選熱食我一定選7-11，好吃太多了」、「可是全家很多品項都沒有小七好吃，去全家只為了喝光泉牛奶和義美的飲料」、「為了義美飲料去全家+1微波食品我會吃7-11的」、「全家APP還比7-11的好用很多沒錯，7-11真的很複雜」、「兩間咖啡我覺得沒什麼輸贏，真正輸贏在微波食品，飲料部分全家有義美系列必喝」、「711早餐組合拿鐵不用加價，每天早餐必點」。

▲超商飲料、7-11飲料示意圖。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲網友認為7-11的微波食品略勝全家，但在飲料方面，因全家有販售義美系列飲品則略勝小七。（示意圖／NOWnews攝影中心）
另外，也有網友提到「全家的微波食品跟飯糰輸711，全家贏在霜淇淋跟APP」、「全家的地瓜比7-11好吃，但微波食品7-11贏」、「全家的檸檬塔便宜又好吃，甜點類的有贏7-11」；綜合網友意見，多數人列出兩間超商不同優勢，其7-11包括「微波食品類」、「冷凍袋裝類食品」略勝全家一籌；而全家則是「APP好用」、「霜淇淋」、「義美獨特飲料」、「甜點類」略勝7-11一籌，民眾可按照自己當日需求來選擇店家，沒有哪間超商是絕對頂尖。（編輯：張嘉哲）

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