7-11、全家大戰好幾年！網推爆抉擇逛法　真正輸贏點是它

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「另外全家瘋狂的跟大小餐廳、網紅聯名推出的不同商品也很吸睛，雖然有時候很鬧，但還是會因為是新產品而去購買；最後就是APP的設置了，全家的APP是真的比7-11的好用，包括點數制度、加價購、包裹寄件狀態、食物門市庫存等等都超好用，感覺這幾年開始變成全家粉絲了！還是7-11有哪裡的好我沒看到，大家再跟我推薦」。
貼文一出，網友紛紛回應，揭開心中「抉擇逛法」，「兩間各有各的好，但要選熱食我一定選7-11，好吃太多了」、「可是全家很多品項都沒有小七好吃，去全家只為了喝光泉牛奶和義美的飲料」、「為了義美飲料去全家+1微波食品我會吃7-11的」、「全家APP還比7-11的好用很多沒錯，7-11真的很複雜」、「兩間咖啡我覺得沒什麼輸贏，真正輸贏在微波食品，飲料部分全家有義美系列必喝」、「711早餐組合拿鐵不用加價，每天早餐必點」。
另外，也有網友提到「全家的微波食品跟飯糰輸711，全家贏在霜淇淋跟APP」、「全家的地瓜比7-11好吃，但微波食品7-11贏」、「全家的檸檬塔便宜又好吃，甜點類的有贏7-11」；綜合網友意見，多數人列出兩間超商不同優勢，其7-11包括「微波食品類」、「冷凍袋裝類食品」略勝全家一籌；而全家則是「APP好用」、「霜淇淋」、「義美獨特飲料」、「甜點類」略勝7-11一籌，民眾可按照自己當日需求來選擇店家，沒有哪間超商是絕對頂尖。（編輯：張嘉哲）