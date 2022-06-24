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台灣「最長壽節目之一」狂播16年！內行揭關鍵：婆媽愛慘

▲原PO好奇節目《型男大主廚》為何能存活這麼久，貼文一出，也有網友揭開關鍵。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲原PO好奇節目《型男大主廚》為何能存活這麼久，貼文一出，也有網友揭開關鍵。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 10:34:08

許多人回到家第一件事就是打開電視收看新聞、電影或是各式各樣的節目；對此，就有網友好奇，從2006年開播的節目《型男大主廚》為何能存活這麼久，貼文一出，也有網友揭開關鍵。

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該名網友在PTT以「型男大主廚怎麼能存活這麼久？」為題發文，表示《型男大主廚》從2006年7月開播至今，每天晚上7點播出，從頭到尾沒換過時段，是台灣目前現存的長壽節目之一。

他接著提到，女主持人從陳喬恩開始到現在換過好幾輪，「唯獨男主持城城哥一直都在，阿基師也從這節目中退休，詹姆士從開播一直待到現在」，也讓他好奇發問「為什麼能存活這麼久呢」？

▲原PO好奇《型男大主廚》為何能存活這麼久。（圖／翻攝自《型男大主廚》YT）
▲原PO好奇《型男大主廚》為何能存活這麼久。（圖／翻攝自《型男大主廚》YT）
貼文一出，掀起熱議，「以前都看夏，現在都看卓」、「番茄炒蛋出現過無數次，炒到沒菜可炒」、「我都在看卓文萱」、「五熊天然呆比較有趣」、「吃飯配著看不錯」、「看完剛好接八點檔」。

其中，也有網友揭關鍵，認為《型男大主廚》是煮菜節目，媽媽群很愛，且又是闔家觀賞的節目，因此開播至今屹立不搖，「媽媽群很愛吧，學煮菜」、「很多菜不會煮都直接搜尋他們怎麼煮」、「低成本低製作費又有穩定收視群、」、「婆婆媽媽想不到明天要煮什麼就可以看」、「以為婆媽每天想菜單很容易哦？」、「認真說是時段，除了新聞最闔家觀賞的」、「教作菜同類型的節目就型男最好看了」、「教烹飪+綜藝平衡的最恰到好處的節目」。

事實上，《型男大主廚》（英語：Stylish Man - The Chef）是三立都會台烹飪節目，由庫立馬媒體科技製作，內容綜合烹飪節目性質及綜藝競賽型態。2009年入圍第44屆金鐘獎電視金鐘獎最佳綜合節目獎提名，目前主持人為曾國城及卓文萱。且《型男大主廚》從2006年7月起，長年於三立都會台週一至週五晚餐時段首播，至今未曾改變，深受台人喜愛。（編輯：郭佩蓉）

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