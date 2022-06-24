明星也愛用外送！藝人取餐舉動全曝光 他狂點外送員認證
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP點餐，美味的餐點就會送到家門口，而尤其近幾年疫情緣故，懶人商機更是無限擴大。近日，就有外送員分享自己送到藝人的訂單，並且詢問同行有沒有也送過什麼特別的人物，結果留言串釣出許多相關經驗，還有不少網友指名藝人「陳為民」，認證他很喜歡點外送，笑翻不少人。
一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「大家外送有遇過什麼特殊的人嗎？我遇到過連長欸」只見貼出的照片，該名網友穿戴Foodpanda安全帽以及衣服，顯然是熊貓的外送員，正巧送到藝人「李興文」的餐點，與其合照一張，由於過去李興文出演《大兵日記》又到後來《新兵日記》，從班長延伸到連長的角色深植觀眾心中，不少人看到李興文第一反應就是「連長好！」相當逗趣。
貼文一出，外送員同行紛紛回應「我送過瘦子」、「焦凡凡也送過一次」、「送過網紅江佩諭哈哈」、「艾怡良送過好幾次XD有一次她手中拿零錢還不知有沒有剛好，跟我說她數學不好請我算算看哈哈」、「我送過草爺家」、「送過演陣頭的演員瑪麗亞」、「我遇過宋達民，還有給小費完全沒架子」、「送過謝和弦，就很正常拿餐XD」、「陳零九跟艾怡良都送過，但我那時候是跑麥當勞歡樂送」、「我送過麥當勞給任容萱，以為是客人亂取，結果是任爸來取餐，還給我100元小費」。
而在諸多留言當中，眾多外送員點名「陳為民」，「之前剛跑送過陳為民！」、「陳為民+1欸，看來他是很愛點外送XD」、「我也有送過陳為民XD」；不過也有許多人表示很多都「同名同姓」但根本不同人，到現場難免失望；也有人送到政客像是「唐鳳」、「高嘉瑜」；甚至還有最崩潰的前女友等等，真的都是相當逗趣的經驗。（編輯：張嘉哲）