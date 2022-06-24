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涼筍配美乃滋太單調？內行「加一坨」升級：YouTuber教的

▲一名網友分享「涼筍」的特殊吃法，有別於以往大多人都只加入美乃滋，他「多擠一坨」搭配，引發廣大迴響。（圖／翻攝自廚藝公社）
▲一名網友分享「涼筍」的特殊吃法，有別於以往大多人都只加入美乃滋，他「多擠一坨」搭配，引發廣大迴響。（圖／翻攝自廚藝公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 11:38:53

夏天除了開啟冷氣對抗高溫外，吃一些剉冰、飲料、涼拌料理等清涼食物消暑也是熱門選擇，若有與平常不同的吃法和作法也會引起討論，而一名網友就分享了「涼筍」的特殊吃法，有別於以往大多人都只加入美乃滋，他「多擠一坨」搭配，引發廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文表示，「夏天就是要吃涼筍，筍子冷水煮滾後，用小火煮30分鐘，然後放涼冰進冰箱，要吃的時候再切塊」，不過和一般人不同的是，原PO在配料上，除了必備的美乃滋外，還另外擠了一坨「芥末」，並大讚兩者混合攪拌搭配涼筍，「簡直是極品，好吃」。

▲（圖/翻攝自「詹姆士姆士流官方專屬頻道」YT）
▲過去做菜YouTuber「詹姆士」也分享過美乃滋加芥末的涼筍「特調醬料」。（圖/翻攝自「詹姆士姆士流官方專屬頻道」YT）
貼文曝光後，網友紛紛留言回覆「芥末，第一次看到耶」、「芥末美乃滋！明天也來試試看」、「哇，你懂吃，這個醬是餐廳才懂的」、「蒜蓉醬油滋味更好」、「涼筍真的超讚，加芥末確實內行」、「如果不小心弄太苦，芥末也蓋得掉哈哈」；而原PO也補充，其實他這招是學做菜YouTuber「詹姆士」的技巧。

事實上，詹姆士過去確實曾在YouTuber發布影片分享涼筍的製作技巧，除了分享「1大匙美乃滋、1小匙芥末、0.5小匙醬油」的特調醬料外，他也指出，想要讓筍子比較不苦，可以在水中放入一把生米少許乾辣椒，重點是從生筍到冷筍的過程中，都要浸泡在水裡，而挑選竹筍的部分，則建議「底部粗，筍身均勻往上細」的較為優質（編輯：張志浩）

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